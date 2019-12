Horoskop na úterý 17. prosince: Nenechte se zmýlit prvním dojmem

Beran

Máte úžasné komunikační schopnosti i cit pro vztahy. Tak proč se stále necháváte odbývat lidmi s tvrdou slupkou, že jim nic není? Zaveďte s nimi rozhovor, podaří se vám je otevřít a budete překvapení něhou člověka, který je na povrchu žraločí ksicht.

Býk

Máte dostatek síly i výdrže pro vykonání několika náročných činností najednou, dnes se však raději držte jedné, maximálně dvou, protože vyžadují zvýšený cit pro detail. A detaily by mohly být zničeny přílišně vynaloženou silou. Nelámejte nic přes koleno.

Blíženci

Někteří lidé z okolí se vám můžou posmívat, že jste hrozná držgrešle, ale váš instinkt očekává výdaje, které by mohly být nepříjemné. A máte naprostou pravdu! Dnes si kupte maximálně minerální vodu a pořízení dražších věcí nechte na později.

Rak

Budete zaplaveni náhlou štědrostí okolí, která vás zaskočí. Dokonce si budete myslet, že si nic takového nezasloužíte. Zasloužíte! Po dlouhou dobu jste byli k druhým lidem solidární a dnes vám vesmír vrátí všechny vaše dobré energie. Přijměte je zpátky!

Lev

Váš diář může být zaplaven společenskými akcemi, které nedokážete zvládnout. Některé tak budete muset odmítnout. Vyberte si ty, kde jsou vám lidé nepříjemní. Nerušte však všechny sešlosti, na některých se dozvíte velmi zajímavé zprávy, které vám pomohou.

Panna

Přicházejí velké změny, které vás přiblíží k vysněnému cíli. Otázka zní, jste na ně připraveni? Možná vás vaše skepse a pesimismus nechaly dlouho v letargii. Musíte si udělat pořádek ve své vlastní hlavě, abyste byli schopni vytěžit ze změn maximum.

Váhy

Ve vašem životě se nachází problémy, se kterými si musíte poradit jen vy sami, protože jejich příčina není ve vnějších okolnostech, ale pramení z nastavení vaší mysli. Dejte si dlouhou procházku o samotě. Čerstvý ledový vzduch vám pomůže nalézt sebe sama.

Štír

Usilujete o spravedlnost a rovnost, přestože víte, že život umí být někdy značně neférový. Nevzdávejte se však svých ideálů, protože ty povedou k tomu, že život pro vás i okolí bude mnohem férovější než u lidí s tyranským přístupem ke všemu živému.

Střelec

Vaše úsudky o nedávných konfliktech byly správné. Nenechte se přesvědčit od ostatních, že jste jen příliš dramatičtí, nejste. Pokud ostatní nechápou vaše stanoviska, nevadí. Každý žijeme na jiné vlně a nemá smysl se hádat s těmi, kteří se plaví jinde.

Kozoroh

Do vašeho života stále nepřichází žádná romantika. Je to z toho důvodu, abyste se naučili lépe vnímat vlastní nitro. Jen ono samo ví, co je pro něj důležité, akorát vy mu bráníte vyplout na povrch. Otevřete své skutečné já a nechte jej konat.

Vodnář

Jestli se vám někdo svěří s tajemstvím, nechte si je pro sebe, i kdyby vám přišlo, že kolem takové pitomosti dělá příliš drahot. Pro daného člověka se jedná o velmi důležitou věc, kterou považuje za své soukromí. A jeho vnímání máme každý nastavené jinak.

Ryby

Pokud máte podnikavého kamaráda, který potřebuje vaši pomoc, určitě ho podpořte. Bude vás hřát dobrý pocit z pomoci bližnímu, ale rovněž získáte cenné zkušenosti, které vám pomohou se osvobodit a být nezávislejší osobou. Učte se od něj podnikat.