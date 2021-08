Horoskop na úterý 17. srpna: V lásce se vám vyplatí zariskovat!

Beran

Měli byste posbírat všechny síly, co vám zbývají. Večer vás totiž čeká debata s partnerem a energii budete rozhodně potřebovat. Nepůjde totiž o nic příjemného. Přesto je rozmluva nutná a uvidíte, že se díky ní zdravě vyčistí atmosféra vašeho vztahu.

Býk

Někdo se pokusí přebrat vám vaši lásku. Nedejte se a ukažte, co ve vás je. Seberte všechnu svoji býčí sílu a bojujte! Pokud se vzdáte, nikdy si to nepřestanete vyčítat. Poraženecké nálady jsou bezpředmětné, máte totiž opravdu vysokou šanci na výhru.

Blíženci

Vlivem Marsu v Panně vás čeká velká pracovní příležitost. Jediné, co musíte udělat, je neváhat a skočit po ní. To byste ale nesměli být ve znamení Blížence. Rozpaky vás neminou, přesto se ovládejte a neztraťte šanci. Možná to tak nevypadá, ale litovali byste.

Rak

Nový kolega v práci ve vás bude vzbuzovat ledacos kromě důvěry. Vaše antipatie se ovšem neblaze odrazí na pracovních výkonech, a to nejen vašich, ale i celého pracovního týmu. Proto se snažte nepříjemnou záležitost vyřešit pokud možno co nejdříve, ať nestáhnete dolů celý tým!

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Lev

Dnes vás čeká nebývale prudké vzplanutí vášní. Užijete si tedy skvělého sexu, ale také rozčilených hádek a rozepří se všemi okolo. Snažte se svoji pudovou prudkost a výbušnost alespoň trochu krotit. Faktem každopádně zůstává, že nudit se nebudete.

Panna

Výmysl vašeho partnera se vám nebude ani trochu zamlouvat. Snažte se však podat věc diplomaticky a rozumně. Nemá cenu vynášet ultimátum, docílíte tak pouze hádky. Řešení je totiž jediné a nazývá se kompromis. Snažte se k němu dostat co nejdříve.

Váhy

Vlivem velkých retrográdních planet budete donuceni ke změně proti své vůli. To způsobí, že se budete po zbytek dne tvářit otráveně a kysele. Ostatně nikdo se vám nemůže divit. Přesto se snažte přijmout trochu klidu a berte záležitost tak, jak ji před vás postavil život.

Štír

Čeká vás milostná schůzka. Své nadšení však kroťte. Váš potenciální partner bude mít do ideálu daleko a vaše nároky jsou příliš vysoké na to, aby je dotyčná osoba naplnila. Nenechte si však zkazit náladu a večer si užijte, jako byste byli s přítelem.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Hrozí vám, že kvůli své neorganizovanosti a roztržitosti přijdete o menší finanční částku. Nebude to rána, ze které byste vykrváceli, nicméně si z ní vezmete ponaučení. Příště se více soustřeďte na to, co děláte. Zapomnětlivost totiž není vrozená.

Kozoroh

V lásce se vám tentokrát vyplatí zariskovat. Neváhejte a udělejte krok, o kterém jste doposud uvažovali pouze v myšlenkách. Uvidíte, že nakonec budete slavit úspěchy. Jen se nesmíte nechat zastrašit. Buďte sebevědomí a nepochybujte o svých činech.

Vodnář

Dnes bude váš šťastný den. Idol vám dá šanci a vyrazí si s vámi na rande. Srdce budete mít až v krku, proto se snažte zachovat chladnou hlavu a vyhněte se zbrklému jednání. Ani ukvapené řeči vám nepomohou. Snažte se spíše vyvolat dojem nedostupnosti.

Ryby

Své konkurenci dnes nedáte šanci. Převratným nápadem získáte v práci obrovský náskok, který vaši soupeři jen tak nedoženou. Dokážete si, že tvůrčí elán a fantazie jsou pro úspěch stejně důležité jako tvrdá práce. Jenom teď neusněte na vavřínech!