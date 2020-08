Horoskop na úterý 18. srpna: Den jako dělaný pro nakupování

Úterý je dnem, který je jako dělaný pro nakupování a utrácení vydělaných peněz. Udělejte si odpoledne volno a zajděte si do obchodního domu. Kupte si třeba něco hezkého na sebe či dobrého k jídlu.

Beran

Tento týden excelujete svými nápaditými plány, jak vylepšit domácí zázemí. Dlouhodobý vliv Urana způsobí, že vaše tipy jsou neotřelé, někdy až nezvyklé, každopádně však svými návrhy na zkrášlení domova oslňujete širé okolí a to vás opravdu těší.

Býk

Nemáte nic proti radostem, investicím do volnočasových aktivit, dárkům pro potěšení, ale znáte své hranice. Užít si podle vás jde i bez cesty kolem světa nebo zlatých hodinek od Tiffanyho. Důležité je, aby vládla všeobecná pohoda a nikdo se nemračil.

Blíženci

Budete řešit dilema typu, že se vaše matka nemůže rozhodnout o vhodném termínu návštěvy u vás. Planetární energie napovídají, že nejvhodnějším krokem je klidná společná rozmluva bez zbytečného chaosu. Vyjasněte si, co si každý přejete a uvidíte.

Rak

Všechno půjde jako na drátkách. Samozřejmě že máte i spoustu nedořešených záležitostí, které mohou znejistit vaši plánovanou dlouhou cestu nebo letní pobyt, ale rodinnou atmosféru to nepokazí. Nezapomínejte ani na svoje kolegy, pošlete jim pohled.

Lev

Zajímavá aktivita, ke které je potřeba energie a odvaha, rozzáří oči vás všech nadšením. Večer opouští Slunce vaše území a z radovánek se přeorientováváte na praktičtější záležitosti. To vám však nic neubere na elánu a vy se s vervou vrhnete do všeho.

Panna

Vy a vaši milovaní se musíte více snažit, abyste překlenuli své rozdíly, vidíte věci z opačných úhlů a ani jeden z vás nemá stoprocentní pravdu. Pokud se vzájemně obohatíte o své názory, může být váš vztah silnější než předtím, to byste si přáli.

Váhy

Máte na své blízké dnes více času, tudíž nic nestojí v cestě společným výletům nebo společenskému golfu či bowlingu. Od večerních hodin se však situace mění, protože se můžete ponořit více do sebe a budete chtít řešit některé své niterné otázky.

Štír

Dnes se budete muset odhodlat k řešení nějaké problému, který jste dlouho odkládali, a nyní přijde ta příhodná doba. S největší pravděpodobností se bude jednat o potíže ve vztazích, kterým se podařilo se kupit takřka geometrickou řadou. Tak do díla.

Střelec

Vaše srdce je plné nadšení a hoří pro radost, nenechejte proto tyto plameny udusit! A věnujte se všemu, co milujete a co umíte nejlépe. Můžete dostat i zajímavou pracovní nabídku, která vás nenechá tak docela chladnými, tak si to užívejte naplno.

Kozoroh

Pokud chcete společně vyrazit na dovolenou s větší částí vaší rodiny, jeví se nejpříznivěji vycestování do vzdálenějších končin. Co tak nějaká tajemná místa, kde to zavání dobrodružstvím a kde si všichni přijdu na své. Opásejte se katalogy a hledejte.

Vodnář

Váš rozlet by vám mohl při dnešku pořádně vysušit kapsu, rozhodně je výhodnější posečkat s nákupy. Mnohem příznivější teď pro vás je, abyste pomáhali druhým dosáhnout finančních cílů. Penízky se vás pak budou přirozenou cestou držet a jen tak nepustí.

Ryby

S rozladěním je nutné počítat ve všech sférách, ale máte na to, abyste všechno zvládli. Jenom opatrně se vztekem. Rodinnou atmosféru může dnes nabourat například rozvod příbuzných. Jak rozveselit svou citlivou dušičku? Pomohou vám domácí mazlíčci.