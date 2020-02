Horoskop na úterý 18. února: Den bude přát lásce a prohloubení vztahů

Beran

Planeta Mars vás dnes hodně ovlivní. Co to pro vás znamená? V průběhu dne vám budou pomalu ale jistě ubývat síly. Naplánujte proto veškeré namáhavé činnosti a aktivity na ráno či dopoledne. Ušetříte si tak zbytečné přemáhání a hloupé chyby.

Býk

I když hluboce toužíte po radikální změně ve svém osobním životě, dnes se jí ještě nedočkáte. Vztahy budou stagnovat, je to však jen klid před bouří. Proto vytrvejte ve svém snažení a pokuste se chopit každé příležitosti, která se vám naskytne.

Blíženci

Negativní vývoj událostí, kterému budete v práci přihlížet, se vám podaří změnit k lepšímu. Máte být na co pyšní! Zatímco většina ostatních se založenýma rukama očekává nevyhnutelné, vy se umíte osudu postavit a změnit jej v cestu rájem. To se cení!

Rak

Máte všeho nad hlavu a diplomatická přetvářka je to poslední, čemu chcete věnovat energii. Výsledkem bude poněkud náročnější den, a to zejména co se vztahů týče. Kolegové budou z vašeho nekompromisního a chvílemi netaktního jednání právem rozladění.

Lev

Promluvíte si s nadřízenými o zvýšení platu. I když vám to budete připadat trapné a nevhodné, zvykejte si, že o co nepožádáte, to nedostanete! Jediným řešením je proto zdravá asertivita. A pokud zároveň zachováte takt a pokoru, nemůžete neuspět!

Panna

Domluvíte jistému nerozumnému známému, který se podle vás chystá udělat velkou chybu. Vaše snaha je chvályhodná, ovšem smiřte se s tím, že nemusí být zcela oceněna. Každý má přece jenom své představy o životě a ty se občas neshodují s těmi vašimi.

Váhy

Venuše může dnes poznamenat váš vztah. I když si změnu budete vykládat jako nedostatek lásky, není to tak. Vaše partnerství pouze prochází racionálnější fází, která není příliš bohatá na romantiku a jiskření. To se však opět brzy změní!

Štír

Dnešní den bude pro vás plný harmonie a především velkých úspěchů. A to jak v práci, tak v partnerství. Pokud jste nezadaní, nebojte se ukázat, co chcete. Iniciativa se vám vyplatí. Stejně jako v zaměstnání. Rozhodně nesmíte zůstat sedět v koutě.

Střelec

Na vlastní kůži se přesvědčíte o tom, že stará láska nerezaví. Přesto platí rčení, že člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky. I když zalíbení a vzájemná přitažlivost přetrvává, mnoho okolností se změnilo. Nezapomeňte na to, jinak budete zklamáni.

Kozoroh

Partner vám dokáže, co všechno pro něj znamenáte. Důkazy lásky vám dnes budou dělat velice dobře. Je to tím, že mírné pracovní neúspěchy vám přece jenom srážejí sebevědomí. Nenechte se tím však rozhodit. Nezapomeňte, že váš protějšek za vámi stojí!

Vodnář

K jistému člověku pocítíte náklonnost. Pokud jste nezadaní, nic vám nebrání v navázání kontaktu. Ovšem pozor! Netlačte na pilu příliš. Máte sklon k přehnané agresivitě, což by mohlo potenciálního partnera vyděsit. Zkuste taktiku zdánlivého nezájmu.

Ryby

V zaměstnání konečně přichází vaše velká chvíle! Teď nesmíte polevit, ani o sobě pochybovat. Ukažte všem svým kolegům a nadřízeným, že máte obrovský potenciál a velké odhodlání. Jen tak se z dneška stane důležitý den vaší kariéry. Ničeho se nebojte!