Horoskop na úterý 19. května: Pozor na neuvážený risk, myslete dopředu

Beran

Je vhodný den pro studium a samostudium. Váš mozek pojede na plné obrátky a učení jakéhokoli druhu vám půjde skoro samo. Možná si na podobné věci připadáte staří, nebo se už nechcete namáhat, ale věřte, že na procvičování mozkových závitů není nikdy pozdě.

Býk

Nyní je ta pravá doba myslet na své rodiče či prarodiče. Kvůli vašemu vytížení na ně totiž poslední dobou patrně nemáte tolik času, kolik by potřebovali a kolik si zaslouží. Zkuste jim alespoň zavolat, věřte, že dnes to ocení více než kdy jindy.

Blíženci

Dnes byste si měli dát pozor na nerozhodnost v citových sférách. Nedostupný objekt vašeho zájmu se vám možná zdá naprosto výjimečný, ale ten pravý či pravá je možná blíž, než si myslíte, a neměli byste to přehlédnout. Věřte, že by to byla velká škoda.

Rak

Ti z vás, kteří žijí v dlouhodobých svazcích, dnes patrně pocítí frustraci z nezájmu svého protějšku. Raci, zkuste si před svým partnerem trochu zaflirtovat s opačným pohlavím, oživí to zájem vaší drahé polovičky. Ale pochopitelně nezapomínejte na věrnost!

Lev

Je velmi dobře známo, že Lvi milují, když jim okolí zalichotí a polechtá jejich sebevědomí. Mějte ovšem na paměti, že to není samo sebou a pochvalu si musíte zasloužit. Lichotky oplácejte, uvidíte, že se to vyplatí. Pozor ale na přílišnou pýchu!

Panna

Říká se, že trpělivost růže přináší a věřte, že tomu tak i často bývá. Vám se to dnes jednoznačně potvrdí. Dosáhnete totiž cílů, o které jste již drahný čas usilovali. Neusněte ovšem na vavřínech a zkuste být někdy také trochu akční. Okolí překvapíte!

Váhy

Máte pocit, že navzdory své snaze a výkonnosti nic nestíháte? Možná byste si měly, milé Váhy, lépe rozvrhnout pracovní dny i osobní život. Naučte se věci dělat efektivně – s minimem úsilí a maximem výsledku. Zbude vám tak více času na sebe i blízké.

Štír

Prosazování vlastních názorů, cílů a vůle vám, milí Štíři, rozhodně není cizí. Vaše okolí vás bezmezně respektuje, což vám dělá dobře. Ovšem hranice mezi respektem a strachem je někdy tenká, tak na to nezapomínejte! Nechte své okolí trochu dýchat.

Střelec

Vaše dobrodružná povaha vás bude nutit riskovat. Zkuste se občas také řídit heslem, že risk je zisk, ale někdy i velká prohra. Teď ale štěstěna stojí na vaší straně, tak se vám nějaké to menší riskování vyplatí. Jen pamatujte, že tomu tak nemusí být vždy!

Kozoroh

Někdy si nejste jistí, zda jste ve svém vztahu spokojení a jestli jste si vybrali správně. Vaše pochybnosti se ale brzy rozplynou, váš partner nebo partnerka vás velmi mile překvapí a podpoří ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. Buďte za to vděční.

Vodnář

Ne nadarmo se říká "dvakrát měř, jednou řež". Poněkud zbrklí Vodnáři si svým unáhleným rozhodnutím a jednáním trochu zavaří. Díky pomoci okolí a své vytrvalosti ale napáchané škody brzy napraví a uvědomí si, kdo je přítel, který při nich doopravdy stojí.

Ryby

Dnes budete pro své přátele či rodinu dobrým společníkem. Citlivé a občas trochu melancholické Ryby jsou výborným posluchačem, ale teď to budete vy, kdo bude hovor vést a udávat jeho tempo. Jenom pozor, ať vaše dnešní hovornost nepřejde v monolog!