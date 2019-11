Horoskop na úterý 19. listopadu: Podzimnímu splínu vzdorujte relaxem

Beran

Nebojte se, vše zvládnete, i když na poslední chvíli. Zakousněte se do díla a vše vám půjde od ruky. Sklidíte i obdiv okolí. Jen se zbytečně nestresujte a nemyslete na věci, které se mohou stát, ale nestanou. Žijte v přítomném okamžiku a vychutnejte si jej.

Býk

Tento týden bude pro vás hektický, ale vy jej zvládnete. Potřebujete si jen přeorganizovat čas a udělat si volno i sami pro sebe. Po náročné práci relaxujte a zkuste uvařit nějaký nový recept, možná obohatíte rodinnou kuchařku o něco moc dobrého.

Blíženci

Je vhodná doba opustit staré struktury a začít si budovat nový, lepší život. Napište si seznam věcí, které vás vždy trápily, a spalte jej. Napište si druhý seznam věcí a přání, po kterých toužíte, dejte si jej zarámovat a dívejte se na něj každý den.

Rak

Okolí bude kolem vás napjaté a pomatené. Raději si zalezte do svého prostoru a nevšímejte si jich, ono je to přejde. Zkuste si vyrazit na dlouhou procházku a navštivte místa, kde jste nikdy nebyli. Prospěje vám to, uklidníte se a vrátíte se vám mír.

Lev

Dnes byste mohli přijít k úrazu, proto na sebe dávejte pozor. Uvědomujte si přesně, co děláte, a soustřeďte se na daný okamžik. Buddha tvrdil, že pokud jíme, máme jen jíst, pokud jdeme, máme jen jít. Zkuste se soustředit na jednoduché denní činnosti.

Panna

Panny dnes zažijí pořádný odvaz. Vaše okolí bude překvapené, kolik neutuchající energie se ve vás skrývá. Jen tak dál! Každý ze sebe čas od času potřebuje vypustit pořádnou dávku zdravé šílenosti. Vyblbněte se, co jen to jde. Nudy je na světě až moc.

Váhy

I když vám tento týden naložil na bedra příliš mnoho zátěže, nezoufejte, vy to zvládnete. Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti, i když musíme nést těžká břemena. Řiďte se tím a i ty největší starosti se v malých radostech úplně rozplynou.

Štír

Chytá vás zase kritická slina, kdy máte dojem, že je ve vašem okolí všechno špatně. Uvědomte si, že nemůžeme životu vytýkat to, co nám nedal, ale musíme umět ocenit všechno to krásné, co nám věnoval. S pozitivní myslí je život mnohem snazší a krásnější.

Střelec

Pokud máte černé svědomí vůči milované osobě, nestyďte se a zavolejte jí. Pokud jsme se provinili, je lepší si přiznat vlastní chybu a nehledat výmluvy. Hledání výmluv nás odvádí od mnohem důležitějších věcí, které by nám mohly proklouznout mezi prsty.

Kozoroh

Báječně se vám daří, ale vy stále věříte opaku. Proč? Uvědomte si, že problémy vidíte jen ve své hlavě a nemají reálný základ. Zkuste uhasit kritický hlásek a hledejte ve svém okolí fakta. Poznáte, že vše je v naprostém pořádku a stresujete se zbytečně.

Vodnář

Pokud máte špatnou podzimní náladu, ze které vás chytají deprese, uvědomte si, že i chmury patří k životu. Radosti života můžeme vychutnávat jen díky špatným náladám, které nám ve skutečnosti ukazují, jakou cestou se máme vydat, nebo zda ji máme změnit.

Ryby

Možná to nebude dnes, ani zítra, ani pozítří, kdy se všechny vaše záležitosti spraví a dají do rovnováhy, ale nakonec všechno bude stejně v pořádku. Zbytečně se tedy nenervujte a berte své starosti s nadhledem. Chce to trochu času a všechno bude v pořádku.