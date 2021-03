Horoskop na úterý 2. března: Dnes vás zasáhne Amorův šíp!

Beran

Jaro už nenápadně klepe na dveře a spolu s ním i láska. Oddejte se jí i vy! Dnes vás zasáhne Amorův šíp a vy najdete zalíbení v člověku, kterého jste až dosud lehce přehlíželi. Až se budete tuto osobu snažit zaujmout, vsaďte na svůj smysl pro humor.

Býk

Vaše vládnoucí planeta Venuše si spokojeně jiskří ve znamení Ryb, čímž se rovněž stává vaším významným dobíjecím adapterem. Vedle živé energie a chuti po vzdálenějších cestách podněcuje také spiritualitu a cestu za nějakou vaší ideou.

Blíženci

Rozhodně dnes neseďte v koutě, jak je občas vaším zvykem. Buďte aktivní a společenští. Nemusí to hned znamenat, že se stanete středem pozornosti. Žádný extrém není příliš dobrý. Nejdůležitější je, že se naučíte projevovat a prosadit svoje názory.

Rak

Neduste negativní emoce v sobě a pusťte je ven! Není nad to se vyzpovídat dobrému příteli nebo známému. Rozhodně se nemusíte bát, že byste tím někoho otravovali. Naopak, kromě toho, že se vám neskonale uleví, má svěřování další výhodu - sbližuje.

Lev

Zamyslete se, jak byste mohli získat nějaké peníze navíc. Pokud využijete svoji fantazii a invenční způsob myšlení, úspěch je zaručen. Jen se raději vyhněte podvádění a nekalým praktikám a zachovejte si čest! V opačném případě radši na peníze zapomeňte.

Panna

Láska vás zastihne nepřipravené, ale faktem však je, že málokdo se na takový cit dokáže připravit. Nicméně vy máte ve svých soukromých záležitostech opravdu nepořádek. Udělejte generální úklid a zbavte se všeho starého a neplatného, jen vás to zatěžuje.

Váhy

Váš protějšek vám opravdu důvěřuje a dnes to pocítíte na vlastní kůži. Je to sice velmi důležitý závazek, zároveň je však vložená důvěra nejkrásnější odměna. Nemějte strach a partnerovu důvěru v žádném případě nezklamete. Na to jste příliš čestní.

Štír

Merkurovy pamflety prozrazují, že vaše hlavní bohatství tkví v tom, abyste si našli čas na rozvíjení své mysli. Výukové kurzy, čtení, dohánění e-mailů a důležitých psaných textů - pusťte se do toho! Výjimku udělejte večer, je lepší vytvořit si pohodu.

Střelec

Dnes se dozvíte o služební cestě, na kterou se máte vydat. Než si uděláte názor, raději si zjistěte podrobnosti. Na první pohled totiž těžko poznáte, jak se věci doopravdy mají. V tomto případě zohledněte detaily. Můžou být leckdy velmi podstatné!

Kozoroh

Nějaký čas vám obvykle trvá, než se k něčemu takzvaně rozhoupete. Na druhou stranu, jakmile se jednou odhodláte k rozhodnutí, stojíte si za ním a už o něm nepochybujete. Dnes se odhodláte k pro vás nezvyklému radikálnímu kroku. Neváhejte a zariskujte!

Vodnář

Dnes si užijete romantiku dosyta. Váš partner se totiž dokáže vybičovat a připraví vám skvostný večer plný lásky a romance. Večeři při svíčkách si vychutnáte jak vy, tak váš protějšek. Možná byste mohli příště připravit podobně potěšení také vy.

Ryby

Dosud jste nikdy nezažili pocit, že byste byli pro lásku schopni zabíjet a spalovala vás vášeň? Dnes potkáte osobu, která ve vás tyto city vzbudí. Tento člověk, v němž budete spatřovat samu dokonalost, vám otevře srdce a poznáte opravdovou touhu.