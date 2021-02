Horoskop na úterý 2. února: Příbuzní s vámi nezvládají držet krok

Beran

V oblasti lásky na vás bude působit okouzlující Venuše, která se včera přesunula do znamení Vodnáře. S tímto znamením si nemáte dvakrát co říci, takže je to pro vás znamení nepřízně. Přenos hrozí i do dalších oblastí, nejen milostné.

Býk

Pravděpodobně se proměníte ve starousedlíky či maloměšťáky, kteří si vědomě budou chtít chvíli žít v hojnosti a nadbytku bez neustálého řešení, jak vydělané peníze výhodně uchránit a zúročit. Potřebujete prostě tak trochu oddechový čas a nic neřešit.

Blíženci

Dnes se na obloze objevují velmi vyhrocené konstelace. Ty vám buďto budou téměř zázračně pomáhat, nebo se naopak demonstrovat situacemi, které budou s to vám téměř srazit vaz. Zapotřebí je tedy obezřetnost, našlapujte tiše jako myšky jdoucí po náledí.

Rak

Ačkoliv jste sami Raci, občas by se vám líbilo, kdyby váš vysněný partner prohlásil cosi ve stylu – nasadím ti klepeta a nemyslel tím, že je policista v přestrojení a přišel vás zatknout, ale čistě to, že vás míní chňapnout a z náruče nepustit.

Lev

Dnes budete velkou kočkou či kocourem, jak to od vás žádá i vaše znamení zvěrokruhu. Dovedete se pořádně přitulit, ale budete umět i zařvat, a to klidně i na své nadřízené, ale především jste to vy, ke komu se vzhlíží, nebo by aspoň podle vás nyní mohlo.

Panna

Vaše rozpoložení se, loajálně k okolním teplotám, často dostane do bodu mrazu. Obecné konstelace v mnoha oblastech stojí v napětí vůči retrográdnímu Merkuru. To v překladu znamená, že vám nezbude nic jiného, než se obrnit trpělivostí a čekat.

Váhy

Budete si dnes několikrát říkat, jak to máte těžké, jste proslulí coby milovníci spravedlnosti, ale kam se podíváte, tam by byl třeba nějaký Zorro mstitel. Rádi rozvažuje i rozmýšlíte a nejlépe v krásném, přátelském prostředí, jenomže to najdete kde?

Štír

I když se ve vás cosi vzpírá, měli byste se opravdu zkusit oddat, nikoliv s partnerem před oltářem, ale spolupráci s druhými. Vyděláte nejen finančně, ale nabudete mnohé cenné poznatky v psychologii prakticky a rozšíříte si taktéž odborné vědomosti.

Střelec

Ve vaší blízkosti se v současnosti probudí jakési síly, které vás neustále budou odtahovat od závažných činností a nutit vás dělat v podstatě malichernosti. Jak tyto síly pojmenujete je na vás, jak by je pojmenovalo okolí, ovšem není velká hádanka.

Kozoroh

Vlivem retrográdního Merkuru máte pocit, že z příbuzných zešedivíte, pokud už se tak nestalo. Neumí s vámi držet krok, nerozumí vám, a v mnoha případech dochází k drobným pomluvám nebo zdůrazňování situací, ve kterých jste kdysi ukázali své slabiny.

Vodnář

V zaměstnání ani v lásce se vám vlivem Venuše ve Vodnáři nedaří. Ne že byste tolik potřebovali spravedlivě dělit svůj splín, ale zrovna se to sešlo. O to více vyvstane význam rodiny, známých a přátel, o které se v případě tohoto duálního splínu opřete.

Ryby

Hvězdy si rozdělily hlídky a bdí nad vámi na střídačku. Jestliže jejich přízeň nebudete aktivně a vědomě zužitkovávat, tak věřte, že vám hvězdy pomohou nepřímo tím, že vás uchrání v první řadě před nerozvážným, riskantním či podlým chováním okolí.