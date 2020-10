Horoskop na úterý 20. října: V práci to bude skřípat

Beran

Nedejte na řeči okolí a jednejte v jisté pracovní situaci tak, jak sami budete cítit, že je správné. Nepotřebujete být ideálním šéfem podle cizích měřítek a stejně tak ne ideálním zaměstnancem. Vaši věrnost zásadám ocení váš partner a rodina též.

Býk

Vaše dnešní myšlenky se budou točit na střídačku kolem vaší rodiny a kolem vaší práce. Což však zaměstná vaše tělo, bude v průběhu večera a noci téma lásky. Ať již máte nového partnera či jste několik let svoji, bude mezi vámi plápolat vášeň.

Blíženci

Neukvapte se při vynášení soudu nad někým blízkým. Jednak se vám role soudce nezamlouvá už z principu a jednak byste to mohli uchopit za velmi špatný konec. Raději tomu výtečníkovi dopřejte prostor pro vysvětlení a uvidíte situaci jeho očima.





Rak

Neuzavírejte se ve čtyřech stěnách doma či v kanceláři. Pokud máte určité pracovní dilema, raději zkuste oprášit sebevědomí a vydobýt si v práci respekt. Máte navíc oporu v Jupiteru ve znamení Kozoroha, který na vás nedá dopustit a rozhodně vás nepodrazí.

TAROT SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ

Nakoukněte do tajů vašich vztahů! Nečekejte a vytáhněte si své 3 karty hned teď!



Lev

Ti, kteří vám až donedávna házeli klacky pod nohy, dnes přijdou zázračně k rozumu a vy se budete divit, co že se to stalo s vašimi bývalými nepřáteli. Buďte sice stále ve střehu, ale pokud o to stojí, nebraňte se smíru, který přinese zlepšení.

Panna

Pokuste se dnes kolem sebe šířit úsměv a pohodu, a to jak v zaměstnání, tak doma. Je jisté, že se setkáte se zpátečníky, kterým budete díky svému přístupu připadat podezřelí, ale tím se nenechte rozhodit. Smích přece léčí a úsměv je první krok.

Váhy

Vaše koníčky budou dnes to, co se budete snažit dostat na program dne, přestože budete mít velmi napilno. Nakonec budete muset prodloužit večerku, protože jinak byste museli ošidit buď svou rodinu, práci nebo svoji drahou polovičku, což nechcete.

Štír

Budete poměrně spokojeni s tím, jak všechno dnes časově zvládáte, a navíc máte v srdci někoho, při myšlence, na nějž si máte chuť rovnou začít prozpěvovat. V práci by však kolegové neměli právě pochopení, tak raději opatrně s volbou posluchačů.

KOLÁČKY ŠTĚSTÍ

Oblíbené čínské koláčky v digitální podobě. Ochutnejte a nechce si říct nějaké moudro!



Střelec

Nedáte dopustit na někoho z rodiny, kdo naopak u vašich dalších příbuzných plní již dlouho roli černé ovce. Vy však máte svoje měřítka, kterých se rozhodně nehodláte vzdávat, a to za žádnou cenu. Stejně svobodomyslní jste i ve vašem zaměstnání.

Kozoroh

Láska bude to, co budete tento den aktivně probírat ve svých myšlenkách nebo s někým z rodiny. Přejete si mít ve svých věcech jasno, ale čeká vás ještě dlouhá cesta, než se vám to podaří tak, jak si přejete. I v práci to skřípe a vy nestíháte.

Vodnář

Odhodlaně se spolu s energií Merkura pustíte do řešení společensky závažného tématu a není vyloučeno, že budete ochotni se osobně zasadit třeba v rámci ochrany životního prostředí ve věcech, nad kterými by jiní mávli rukou. S láskou najdete ideální kompromis.

Ryby

V milostném hnízdečku lásky vám bude dobře a nebudete mít žádné větší potíže. V zaměstnání naopak budete muset řešit několik nečekaných zádrhelů, které prověří váš improvizační talent. Obstojí ovšem na výbornou, takže netřeba se obávat dopředu.