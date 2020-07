Horoskop na úterý 21. července: Vnímejte náznaky okolí

Zamyslete se nad signály, které přichází z vašeho okolí, je totiž možné, že někteří na vás myslí více než přátelsky. Vaše pracovní vytíženost bude silně narážet do plánů, které si vyznačíte se svými blízkými, a tak je důležité se rozhodnout komu opravdu chceme věnovat svou energii.

Beran

Merkur s Venuší naznačují, že ve druhé půlce dne jste na rozdíl od hektického dopoledne už tzv. za vodou a je odstartováno porozumění na všech úrovních. Navíc živy nebudete jenom prací, dnešek totiž nadmíru přeje i láskyplným vztahům. Těšte se tedy!

Býk

Zatímco někteří potřebují pro pocit pořádných prázdnin exotickou dovolenou, vy si klidně vystačíte s naší domovinou. Milujete pohodlí a odpočinek, takže vám domácí náruč plně vyhovuje. A když je ještě hezké počasí, tak co víc si při takovém létu přát.

Blíženci

Těšit se můžete na pohodový den, kdy spíše než práci, budete řešit svoje volno a jak si ho co nejvíce užít. Lákat vás bude odpočinek s knihou, taktéž pikniky v přírodě nebo na zahradě a sezvání spousty známých, jsou na vašem skromném letním seznamu.

Rak

Romantika by měla číhat někde u vody, ať už v blízkosti koupaliště nebo nějaké vodní plochy, tak se na ni patřičně připravte, ať si pak nemusíte držet hlavu, proč jste si nevzali nějaké více sexy plavky nebo něco jiného sebou. Vždy připraven!

Lev

Lákají vás dálky a cestování, přičemž chcete, abyste měli zajištěný určitý komfort. Přemýšlejí mnozí z vás o pořízené nového auta? Dobře zvažte, zda si ho nyní můžete dovolit, nebo zda pro vás nebude lepší volba nějaká z mnoha forem leasingu.

Panna

Začátek dnešního dne probíhá poměrně v klidném duchu. Rodinný život se nese v duchu spokojenosti a vstřícnosti. Máte úžasnou schopnost povzbuzovat druhé a oni vám to zase vracejí svým vtipem a ramenem, které mají zase pro vás kdykoliv je potřeba.

Váhy

Od ranních hodin získáváte větší svobodu a tím i spokojenost. Opět jste to vy - zářící a vlídní. Tak se nebojte těchto svých atributů využít, jak při seznamování s někým zajímavým, nebo klidně při dotahování pracovních věcí, které vám dělaly hlavu.

Štír

Do večerních hodin plápolá váš rodinný krb příjemně hřejivým plamenem a těší vás, že se vaši nejmilejší umí do vás vcítit. Nemusíte navíc při dnešku nikam chvátat, což budete umět, jak se patří, využít k odpočinku po boku vašich blízkých i pro sport.

Střelec

Z velmi slušné výdělečné schopnosti si uděláte nové přátele. Navíc váš šéf se zaskví v tom nejlepším světle! Přínosem jsou také kontakty s cizinou a setkávání se s vlivnými lidmi mající své místo na výsluní. A vy tam můžete stanout po jejich boku.

Kozoroh

Vaši blízcí mají tendenci k vám přinést příjemné vzrušení a pomohou zaplašit případnou nostalgii po starých láskách. Je třeba otevřít se více přítomnosti, ve vašem okolí je dozajista někdo, kdo se na vás nedívá jenom přátelským okem, ale láskyplněji.

Vodnář

Čím více se pokusíte dnes ohánět, tím více vám to nakonec přinese peněz a lepšího pocitu jistoty. V tomto období máte rovněž tendenci řešit finanční otázku se svým protějškem, ovšem to není úplně nejlepší nápad, nechte to raději na zítřek či pozítří.

Ryby

Nebudete mít dnes jednoduché rozhodování, co se týká využití několika pozvání od vašich přátel. Termíny spolu totiž budou kolidovat a vy se budete muset odpovědně rozhodnout, koho potěšit svou maličkostí již nyní a koho prostě až zase při příští akci.