Horoskop na úterý 21. dubna: Raci budou uzavření, Lvi zatouží riskovat

Beran

Podaří se vám rozvinout nové přátelství! A sami budete překvapeni, jak lehce to půjde. S dotyčným si brzo budete připadat vysloveně jako staří známí. Přeskočí mezi vámi jiskra, která jen tak nevyprchá. Budete nadšeni, že jste našli spřízněnou duši!

Býk

Přesčas v práci vás rozhodně nerozhází. Když jde o peníze, umíte dřít jako nikdo jiný. A moc dobře si dokážete spočítat, že jistá námaha se mnohonásobně vrátí. Dnešek je zrovna ten případ, a proto bez jakýchkoliv problémů zůstanete v zaměstnání.

Blíženci

Jisté osobě budete muset dát velmi nevybíravě najevo, že o ni nestojíte. Nebude to moc příjemné, nedá se však nic dělat. I když to okolí bude připadat kruté, vy si moc dobře uvědomujete, že rázné jednání je nutné. Pomůže to jak vám, tak dotyčnému.

Rak

Vůči lidem, které neznáte, budete nebývale uzavření. Vaše nekomunikativnost bude do očí bijící, a proto se nesmíte divit, že se na vás budou ostatní brzo koukat skrz prsty. Tím se však trápit nebudete. Věnujete se totiž lidem, které máte opravdu rádi!

Lev

Budou vás lákat nevyšlapané stezky. A to jak v zaměstnání, tak ve vztazích! V práci se nebudete bát riskovat, a to ani v případě, že vás budou ostatní všemožně odrazovat. V lásce to bude podobné. Dáte na svůj instinkt i přesto, že se to zdá hloupé.

Panna

Známým poradíte s dobrou investicí. A budete mile překvapeni, jak se vaše pomoc uchytí. Je to dané tím, že nevedete prázdné řeči, ale vyjadřujete se pouze k tomu, čemu opravdu rozumíte. A je to znát! Nebojíte se ukázat ostatním, v čem jste dobří!

Váhy

Ve stresové situaci dnes projevíte duchapřítomnost a odvahu, jakou by vám mohl leckdo závidět. Ukážete, že se umíte rychle rozhodovat. Kolegům, kteří si nebudou vědět rady, dokážete pomoci a nasměrovat je na správnou cestu. Jste rozené vůdčí typy!

Štír

Od nových povinností dáte v zaměstnání ruce pryč. Nadřízeným se to líbit nebude a buďte si jisti, že vaši laxnost nenechají bez poznámek. Vy však umíte být paličatí, a když si postavíte hlavu, nic vás nepřesvědčí o opaku. Nakonec si ale dáte říct.

Střelec

Setkáte se se zajímavou osobou. Jak s příležitostí naložíte, je na vás. Pokud překonáte strach a budete dostatečně iniciativní, můžete se těšit na opravdu zajímavý zážitek! Proto zapomeňte na stydlivost a ukažte, že umíte být suverénní a spontánní!

Kozoroh

Nenecháte se zatáhnout do kamarádových milostných avantýr! Naopak, ukážete mu odstup a dáte mu najevo, že jeho vztahy se vás netýkají. Je to nejlepší možné řešení, obzvláště pokud přítelovo chování přímo neschvalujete. Nedovolíte, aby vás zasáhlo.

Vodnář

Budoucnost vaší nové lásky vypadá velice slibně, nenecháte se proto otrávit dílčími problémy. Panika rozhodně není na místě, jde jen o banality, které vyřeší čas. Proto si užívejte příjemné období a nedovolte, aby vám jej kdokoliv jakkoliv zkazil.

Ryby

Vaše láska dostane novou podobu! Proměna vás možná zaskočí, avšak věřte, že půjde o velice pozitivní vývoj. Jeho plný význam možná doceníte až časem, nicméně si můžete být jisti, že vás čeká příjemná budoucnost plná velmi hezkých, zajímavých zážitků.