Horoskop na úterý 22. prosince: Zapomeňte na veškeré starosti!

Beran

V zaměstnání budete mít radost sami ze sebe! Nejenom, že potěšíte svého nadřízeného úžasným výkonem, ale navíc se vám povede překonat vlastní limity. A to je mnohem důležitější! Zjistíte, že máte velké rezervy, díky nimž roste váš kariérní potenciál.

Býk

S blízkými si navzájem projevíte city. Ujistíte se tak, že se na své nejbližší můžete vždy a za každých okolností spolehnout. Nebojte se ukázat, jak moc vám na nich záleží. Každý potřebuje čas od času lásku a náklonnost. Prospěje to všem stranám!

Blíženci

Vlivem včerejšího posunu Slunce do znamení Kozoroha se vám podaří v zaměstnání předhonit konkurenci. Umíte se totiž ponořit do povinností, i když se už ostatní poddávají vánoční lenosti a zahálce. Vy se však soustředíte na to, co je podstatné!

Rak

S partnerem se domluvíte na podstatných záležitostech. Málokdy se pouštíte do vážných debat, tentokrát si však uvědomíte, že jisté věci nelze odkládat. Váš vztah neklape tak, jak byste si představovali, a je nutné začít situaci řešit. Jinak to nejde.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA LEDEN!

Zajímá vás, na co se můžete v prvním měsíci roku 2021 těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Vlivem včerejší konjunkce Saturnu a Jupitera se můžete těšit na zážitek, na který jen tak nezapomenete. Buďte si jisti, že litovat nebudete ani chvilku. Právě naopak! Ocitnete se v úplně jiném světě, kde zapomenete na veškeré starosti!

Panna

Kvůli pracovní příležitosti budete trávit v zaměstnání spoustu času. I když vám to nebude zrovna po chuti a rodina také nebude nadšená, víte, že jde o šanci, kterou by bylo škoda prošvihnout. Proto se budete snažit až do Vánoc vypětí za každou cenu vydržet.

Váhy

Zadané Váhy si vlivem Venuše ve Střelci uvědomí, že láska je sice krásná věc, ale hory nepřenáší. Jisté problémy ve vztahu vám začnou vadit. Zejména půjde o partnerovu žárlivost, jež je dohání k šílenství. Začnete proto uvažovat o dalších krocích. Víte, že toto nechcete.

Štír

V zaměstnání hbitě napravíte chybu svého kolegy. Ten vám bude za vaši laskavost neskonale vděčný. Ne každý by se totiž zachoval tak obětavě. Vy však moc dobře víte, jak je důležité, aby se spolupracovníci navzájem podporovali. A pracujete na tom!

TAROT PŘÁNÍ

Pokud máte své tajné přání a chcete vědět, zda se vám vyplní, pak neváhejte a vytáhněte si své 3 karty teď!

Střelec

Vlivem Marsu v Beranu uděláte něco pro své zdraví. I když je před svátky, naplánujete si nejenom změnu jídelníčku, ale také upravíte denní režim. Víte, že pohyb je nepostradatelný, a proto se rozhodnete věnovat i nějakému sportu. Ve zdravém těle je zdravý duch!

Kozoroh

Zadaný úkol dnes v zaměstnání úspěšně splníte. A to i přesto, že vám kolegové příliš nadějí nedávali. Takto ale ukážete svým rivalům, že váš potenciál je obrovský, a navíc se jen tak nevzdáváte. Umíte se překážkám postavit čelem a úspěšně je zdolat.

Vodnář

V zaměstnání si budete stát za svým a ukážete okolí, že i když je váš názor v menšině, umíte si jej obhájit, ba dokonce prosadit. Váš jazyk je hbitý a břitký humor zapůsobí na mnoho vašich kolegů. Dokážete si svými názory získat respekt. Jen tak dál!

Ryby

Cítíte, že někdo z vašeho okolí po vás touží? Vlivem Venuše ve Střelci před Vánoci konečně zjistíte, kdo je onen tajný ctitel. A buďte si jisti, že budete nadšení! Půjde totiž o osobu, po které již velmi dlouho pokukujete. Je čas pustit se do akce. Buďte iniciativní!