Horoskop na úterý 22. září: Připravte se na šťastné období

Beran

Jestliže máte touhu změnit pracovní pozici, může se vám to celkem lehce podařit. Slunce dnes přechází do znamení Vah a dává vám dobré možnosti pro investování financí do nemovitostí. Hlavně buďte obezřetní při výběru a nezapomeňte zapojit i odborníky.

Býk

Když už nebudete v lásce vědět kudy kam, a jak svůj vysněný objekt touhy oslovit, tak vsaďte na humor. Smích nejenom léčí, ale otvírá dveře i k srdci. Pokuste se vysněnou partnerku či partnera pobavit drobným šoumenstvím, třeba to vyjde a zaujmete.

Blíženci

Dnešní podzimní rovnodenností začíná vaše šťastné období, kdy se konečně zbavíte několika mindráků, které vám braly dobrou náladu. Podaří se vám rozvíjet vášnivou lásku, romantiku a energie vám zbývá i na velké množství volnočasových aktivit. Spokojeně si užíváte.

Rak

Umíte dobře vysvětlit po čem toužíte, ale mrzí vás, že jakmile přijde řeč na lehká témata, váš protějšek jako kdyby vám nerozuměl. Brzy ale přijdete na to, že jste se ve vztahu stejně již smířili, že opačné pohlaví nerozumí vašemu humoru a ani nechce.

Lev

Slunce dnes přechází do znamení Váhy a dodá vám více životní síly, kterou můžete zužitkovat zejména v zaměstnání. Některé větší projekty, které dosud stagnovaly, se konečně podaří zase rozhýbat a díky vám také začnou poprvé nést svoje sladké ovoce.

Panna

Budete unavení z přemíry práce, kterou jste v uplynulých dnech odvedli a budete toužit pouze po tom, aby vás někdo pořádně rozmazloval. S největší pravděpodobností je nyní řada na vaší drahé polovičce, aby vás milostně hýčkala a dopřávala vám.

Váhy

22. září přechází Slunce do vašeho znamení Vah a spolu s Merkurem ve stejném znamení vám přinášejí silné zážitky. Dostanete příležitost ukázat svůj intelekt i organizační schopnosti. A vy podobné příležitosti nejenom zbožňujete, ale umíte i jaksepatří využít.

Štír

Budete mít mírný splín a jako lék si naordinujete práci. Nejste naladění pro zábavu. Myslíte jen na práci. V rámci rodiny se ale o trochu uvolněný přístup pokuste, jinak dojde k odcizení a hledání cesty zpátky vám tedy náladu rozhodně nezlepší.

Střelec

Někteří ve vaší rodině budou mít naprosto jasno v tom, co byste měli a co byste neměli. Vás to sice více táhne do práce, ale tím vyvstane rozpor mezi zaměstnáním a rodinou. Určitě volte v dnešní první podzimní den strávit více času s rodinnými příslušníky.

Kozoroh

Ať děláte, co děláte, nedaří se vám zavděčit se všem. Tak na tom tolik nelpěte a věnujte se také sami sobě a svým záležitostem. Uklidní vás reálné věci, které můžete řešit už dnes. Opravy a rekonstrukce bytů jsou doporučovány, ideálně ještě na podzim.

Vodnář

Od 22. září přechází Slunce do protilehlého znamení Váhy a v tomto znamení se současně nachází také Merkur. Toto dvojnásobné obsazení ve znamení Váhy vám nachystá nelehké situace. Bude třeba vybavit se vtipem a s ničím si nedělat příliš těžkou hlavu.

Ryby

Zamrzí vás, že jste poslední dobou s partnerem na tom tak, že každý jako kdybyste žili na jiné planetě. Nedokážete partnera dostat do klidu, aby vás vnímal více do hloubky, a on vás zase nedovede naladit na milostné hrátky, po nichž se vám též stýská.