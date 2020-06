Horoskop na úterý 23. června: Uvědomíte si, že věci chtějí svůj čas

Beran

Venuše v Blížencích vám bude přát v oblasti lásky a zamilovanosti. Díky tomu se nezadaní Berani rozhodně nemusí bát oslovit osobu svých snů. Jistě uspějí na plné čáře. A pokud máte partnera, můžete se těšit na romantický večer plný něžných slůvek, ale i vášně.

Býk

Smolné dny, kdy se vám v práci doslova lepila smůla na paty, jsou konečně u konce. Jste totiž na prahu velice úspěšného období, které vám dokáže plně vynahradit patálie, kterými jste v minulosti prošli. Proto hlavu vzhůru! Úspěchy jsou již na cestě!

Blíženci

V milostné oblasti budete maximálně spokojeni. Uvidíte, že s partnerem konečně naleznete dokonalé souznění, při němž téměř nebude třeba slov. Díky tomu budete plni klidu a sebevědomí. Také protějšek bude na vrcholu blaha. Užijete si příjemné období!

Rak

Jak se říká, čas je lék na všechno. Díky němu dnes získáte nadhled a nad problémy, které vás dříve trápily, už jen mávnete rukou. Uvědomíte si totiž, že všechno špatné bylo pro něco dobré. Nyní se budete soustředit na velice příjemnou budoucnost.





Lev

Budete si chtít udělat ve vztahu jasno. Připravte se však na to, že protějšek bude k jakýmkoliv debatám chladný. Bohužel, nemá cenu jej do ničeho nutit. Nedosáhli byste toho, co chcete, a navíc je pravděpodobné, že by se partner naopak zatvrdil.

Panna

Bohužel, na milostné úspěchy si budete muset ještě nějaký ten čas počkat. Uvědomte si však, že v současné době rozhodně nemáte kam spěchat! Na všechno je času dost a nemusíte se bát, že vám něco uteče. Proto nechte záležitostem lásky volný průběh.

Váhy

V pracovní oblasti se vám bude výjimečně dařit. Přijdete totiž na řešení problému, se kterým se vaši kolegové potýkají už nějaký ten pátek. A buďte si jisti, že váš nadřízený dokáže invenci a dobré nápady náležitě ocenit! Těšte se na příjemný den.

Štír

Podaří se vám dotáhnout do konce všechny povinnosti, na které jste dosud neměli čas. Nemusíte se však obávat náporu otravné práce, máte totiž spoustu energie a vše vám půjde lehce od ruky. Na konci dne vás pak bude u srdce hřát velice příjemný pocit!





Střelec

Budou vás dnes lákat dálky a dobrodružství. Vaše romantická povaha se jen tak nezapře! Proto nebudete litovat peněz a rozhodnete se investovat do zážitků a cest. I když si budou někteří lidé z okolí dost možná ťukat na čelo, vy se odradit nenecháte.

Kozoroh

Svým dětem splníte velké přání! Moc dobře víte, že to, co se dospělým zdá jako banalita či nesmysl, je v dětském světě cennost a poklad. Proto se na chvíli vžijete do svých ratolestí a dopřejete jim vše, po čem jejich srdce touží. Budou nadšené!

Vodnář



Skvělou pracovní příležitost rozhodně nenecháte bez povšimnutí. Naopak, rychle se rozhodnete a chopíte se jedinečné šance. I když se možná někomu bude zdát váš krok unáhlený, vy dobře víte, co vám radí intuice a prozíravost. A tím se budete řídit!

Ryby

V zaměstnání dnes nebudete stačit tempu ostatních. Je to dáno tím, že se vám hlavou sice honí všelijaké myšlenky, ale jen malé procento z nich se týká vašich povinností. V drtivé většině jde spíše o osobní starosti a samozřejmě problémy s láskou.