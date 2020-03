Horoskop na úterý 24. března: Novoluní vnese jasno nejen do vztahů

Budete plni elánu a vaše mysl bude překypovat nápady na vylepšení domácího interiéru a zajímavé volnočasové aktivity. Může za to novoluní, které bude na většinu znamení působit maximálně příznivě a pomůže jim k posunu v kariéře i ve vztahu.

Beran

Najednou cítíte nepokojné šimrání a nové vnímání vztahu. Hrajete přetahovanou s touhou po svobodě a ptáte se, kdopak zvítězí? Horké beraní hlavičky, raději neriskujte, abyste vlivem nerozvážné ukvapenosti nezpůsobili trhlinu v partnerském soužití.

Býk

Do popředí se dnes dostává vaše každodenní práce nebo činnost, která vás má příjemně potěšit. Doma můžete chtít například něco přetapetovat. A pokud jste v práci, máte chuť skončit dříve a věnovat se tomu, co vás doopravdy nadchne. Udělat si více radost.

Blíženci

Novoluní v Beranu má na vaše znamení super vliv a může vnést osvěžující vánek do vašeho milostného vztahu. Soustřeďte se tedy na tento den! Protože i navzdory slabšímu období v lásce vás právě tento čas může vyvést z dlouhé tmy.

Rak

Zjistíte, že noční obloha s Novoluním má vliv i na vás. Aktivovány jsou rodinné záležitosti a domov. Jestliže prodáváte dům nebo byt, je velká šance, že dostanete super nabídku. Důležitým bodem může být vzdělání některého z rodinných příslušníků.

Lev

Tajemnou mocí Novoluní je při dnešku osvětlena vaše každodenní činnost, včetně vašich zájmů a koníčků. Na přetřes může přijít také nějaká záležitost vašich sourozenců nebo písemný projekt, jehož se účastníte. Každopádně se nudit rozhodně nebudete.

Panna

Hvězdy zapůsobí na vaše peníze. Na důležitosti získává váš finanční sektor, přičemž se mohou objevit nějaké ty háčky k řešení. Stávající situace či událost má tendenci rozladit i vašeho protějška, což vám na náladě moc nepřidá.

Váhy

Novoluní v Beranu bude mít na vaše znamení veskrze pozitivní vliv. Tato magická doba bezprostředně působí na vaši osobnost a osobní záležitosti. Zvyšuje váš šarm a charisma, čímž získáváte ještě více na oblíbenosti. Užívejte si ovací!

Štír

Síla Novoluní dnes vnáší jasno do záležitostí, které byly nějakou dobu pod pokličkou. Může se jednat o vztah, který nebyl dořešen, nebo také o osobní vliv, který jste kdysi ztratili. Ukazuje vám cestu, jak recyklovat minulost.

Střelec

Chce se vám do společnosti, nebo někam vyrazit s přáteli, abyste si společně splnili nějaká přání. V tomto dnu můžete také potkat někoho, kdo naplní vaši představu o férovosti. Co s tím zjištěním uděláte, bude jenom na vás. Co jiskra vášně? Přeskočila?

Kozoroh

Při dnešku vám přeje Merkur a vnáší do popředí novou okolnost ve vaší kariéře, je tedy na místě počítat s velkými změnami. Ve společnosti jste zavedli "shake up", kdy zatřesete dosud neměnným a máte moc změnit pravidla hry.

Vodnář

Tento den by měl na vás působit velmi příjemně. Máte tendenci ke společenským setkáním a myšlenkám na daleký výlet. Navíc na to nebudete sami. Můžete také komunikovat s někým, kdo žije dlouho v cizině a přináší zajímavosti o místech, kam byste rádi.

Ryby

Dnešní Novoluní zamíchá kartami i vám. Touto dobou počítejte se zvýšenou komunikací nebo zprávami ohledně majetku vašeho partnera nebo blízkých osob. Na přetřes může také přijít něco ze sexuální oblasti, o čem jste doposud nehovořili, ač jste chtěli.