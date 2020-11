Horoskop na úterý 24. listopadu: Dnes vše zvládnete vyřešit!

Komunikace vám dnes půjde díky Merkuru ve Štíru na jedničku. Navíc vás planety podporují a dopují sebevědomím. Neškodilo by vzít si volno, třeba aspoň na půl dne. Tak se aspoň na pár chvil zbavíte starostí, které vás trápí.

Beran

Od okamžiku, kdy ráno otevřete oči, budete cítit radost ze života a budete plní optimismu. Cokoliv vám dnes osud přivane do cesty, vás nadchne a budete toužit po nových zážitcích. Může to být opravdu velmi zajímavý den, pokud jim budete otevření.

Býk

V tomto poněkud vypjatém období by bylo dobré, abyste se nechali rozptýlit svou rodinkou. Rádi vám pomohou zlepšit náladu a odreagovat se. Naplánujte si na dnešní večer program, který vás všechny bude bavit. Odreagujete se a načerpáte novou energii.

Blíženci

Od rána se můžete cítit unavení pocitem stereotypu. Nedovolte, aby vás tato nálada donutila přejít do mrzutého kritizování všeho a všech okolo. Zaměřte se na věci, které vaše rozpoložení mohou zlepšit. Pokud vám to pomůže, svěřte se dobrému příteli.

Rak

Navzdory pohodovému období, které nyní prožíváte, se mohou dnes vyskytnout nějaké menší nepříjemnosti. Díky vašemu optimistickému naladění a také dobromyslné povaze se z nich naštěstí žádná bouřka nevyvine. Vše totiž zvládnete kultivovaně vyřešit.

PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Poznejte, jak se k sobě hodíte se svým partnerem! Vydrží Váš vztah na věky nebo jde jen o krátkodobou známost?

Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Komunikace vám dnes půjde i vlivem Merkuru ve Štíru na jedničku. Budete vtipní, dokážete naslouchat a rozumět nevyřčenému. A také se vám bude dařit obrátit v žert i složité situace a vyhnout se problémům. Pokud potřebujete něco vyřídit, mělo by vám to dnes jít velice snadno.

Panna

I když jste se v těchto dnech vzdali očekávání nějakých mimořádných změn, dnešní stojaté vody rozčeří nějaké neobvyklé události. Toto osvěžení vám vlije do žil energii a do duše radost. Taky se aspoň na pár chvil zbavíte starostí, které vás trápí.

Váhy

Možná vás dnes zaskočí možnost výhodně a zajímavě investovat své úspory. Nabídka vás velmi zaujme, její skvělé podmínky však ve vás vyvolají určitou dávku nedůvěry. To je dobře. Prověřte si vše a poraďte se s odborníky. Bez toho se nerozhodujte.

Štír

Měli byste se naučit lépe si zorganizovat svůj čas! Jak pracovní, tak i ten volný. Pokud se dnes necítíte dobře, dopřejte si oddech. Neškodilo by vzít si volno, třeba aspoň na půl dne. Nechcete se přece uštvat. A zaměřte se na něco uklidňujícího.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA PROSINEC!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Střelec

Rádi byste se v pracovní oblasti stali součástí velkého týmu, řešícího náročné úkoly. Podřizujete tomu veškeré své snahy a úsilí. Dnes byste se mohli ocitnout o krok blíž ke svému cíli, tak si to nepokazte. Planety vás podporují a dopují sebevědomím.

Kozoroh

Vy, kteří podnikáte, dnes nezavrhujte žádný ze svých nápadů. Nad každým se zamyslete. Zkuste si představit, jak by vypadal převedený do praxe. Můžete totiž přijít na něco, co se ukáže být skvělým podnikatelským záměrem a zdrojem pravidelných příjmů.

Vodnář

Dostatek energie a vysoká dávka trpělivosti vám dnes pomůže vyhnout se konfliktům a překonat překážky. Dokonce dokážete identifikovat intriky vašich rivalů. Pokud se nenecháte ovlivnit cizími názory ani vyprovokovat k hádkám, bude to celkem fajn den.

Ryby

Pokud toužíte po uznání, dnes se vám ho zřejmě dostane. Pokud ano, náležitě si ho vychutnejte, protože si ho zasloužíte. Dejte si pozor, aby se k vám někdo nesnažil přidat a slíznout smetanu, která mu nepatří. Zásluhy jsou vaše, tak si je ohlídejte!