Horoskop na úterý 25. května: Láká vás utrácet? Buďte obezřetní

Beran

Mělo by se vám dařit najít dostatek vnitřní kázně pro vytvoření ideálního pracovního a odpočinkového režimu, ve kterém se cítíte dobře, a ve kterém z vás opadává pocit zmaru ze zahálky. Váš život opět získá řád a vyšší cíle a vy budete spokojeni.

Býk

Vaše finance se pravděpodobně rozkutálí, protože nebudete mít dostatek vnitřních zábran při vstupu do lákavých supermarketů nebo butiků. Berte to nicméně jako výzvu planety Mars, protože prázdná peněženka či nulová kreditka podpoří vaši pracovní kreativitu.

Blíženci

Jak se zdá, vaše znamení se evidentně neubrání některým lákadlům moderní doby a vy místo toho, abyste alespoň zpola dodrželi svoje předsevzetí o zdravém životním stylu, budete jako oni bohémští umělci příkladně hýřit až do rána, práce nepráce.

Rak

Mělo by se vám podařit najít bič sami na sebe. V lákavé situaci v obchodě vám zabrání kupovat nesmysly a nepotřebnosti a v práci vás požene k větším výkonům. Konečně tak začnete prosperovat a vaše příjmy se zdvojnásobí. Doma budou rádi a vy spokojeni.

Lev

Vaše všeobecné znalosti se zlepšují v oblasti duchovních pravidel. Již víte spoustu nezbytných věcí, které vám umožňují se z dnešního nevypočitatelného světa nezbláznit. Jste schopní vyjít i s lidmi, kteří vám v minulosti napovídali mnoho nepravd.

Panna

Měli byste se hlídat v kritizování kolegů. Pravděpodobně by vám pak řekli velmi ostrou protikritiku, která by se vás dotkla. Dokonce by mohlo potom na tomto základě dojít k průtrži agrese, která se v pracovní atmosféře kumulovala mnoho týdnů.

Váhy

V oblasti lásky by se vám mělo podařit najít někoho, kdo vám vnitřně dělá dobře. Pracovní sféra, stejně jako rodinné záležitosti, u vás bude víceméně na druhé koleji a dnešek pro vás bude doslova lásky čas, kterého se nebudete chtít vzdát.

Štír

Venuše v Blížencích vám radí, abyste se nepouštěli do partnerských změn. Buďte rádi, že jste v nedávné minulosti zažívali líbánkové období a že jste s protějškem vybudovali dostatek vzájemné důvěry. Ono ne vždy platí, že nové koště dobře mete!

Střelec

Nyní se musíte pokusit svěřit se svými milostnými škobrtnutími svému partnerovi. Jestliže to neuděláte, protějšek začne vyzvídat sám. Když u vás nepochodí, vydá se na výzvědy na vlastní pěst, a to by nemuselo dobře skončit nejen pro něj, ale pro oba.

Kozoroh

V oblasti práce máte hodně zajímavých nabídek. Je to jedno z nejplodnějších období za poslední dny. Jste schopni se věnovat práci maximálně dlouho. Vaše intenzita, s jakou v zaměstnání protlačujete své názory, je opravdu nevšední. A umíte to i doma.

Vodnář

Pravděpodobně se vám podaří získat nadhled nad svým dnešním pracovním úsilím. Zjistíte, že nemáte v globálu kam dále postupovat, a tak začnete hledat další vize, které by vás do budoucna mohli pracovně uspokojit. Doma vás rozptýlí úklidové práce.

Ryby

Jste spokojení se svými výsledky v práci i doma a úspěch vám dodává energii pro další postupy. Jste nesmírně sebevědomí, a když máte cíl, usilujete jednoduše tak dlouho, než jej dosáhnete. Pro některé lidi z vašeho okolí jste tak pomalu vzorem.