Horoskop na středu 26. srpna: Obklopí vás žárlivost

Říká se, že kdo žárlí, tak ten miluje. Pamatujte ale na to, že ne vždy je žárlení příjemné. Váš partner by ho mohl brát jak náznak nedůvěry. Snažte se na vše podívat s čistou hlavou a dokažte partnerovi, že vám na něm záleží.

Beran

Můžete si být jistí, že se vaše vyzkoušené pracovní postupy ještě nezačnou míjet účinkem. Měli byste se ale začít chovat seriózně. Zdržte se před svými nadřízenými jakékoliv kritiky či nejasných narážek. Budete-li se chovat předvídatelně, vše bude ok.

Býk

Ve vašem pracovním klanu se musíte hodně přizpůsobovat. Jestliže jste typickým zástupcem svého znamení, pak co si vezmete do hlavy, budete chtít uskutečňovat a zvláště co do otázky investic, byste se mohli s ostatními spolupracovníky nehezky pohádat.

Blíženci

Měli byste myslet na své věrné kolegy, kteří jsou vašeho přátelství opravdu hodni. Ale když se podíváte do svého okolí, zvláště na vaše známé, pak si říkáte, že maximálně mají snahu zabezpečovat sami sebe a jinou motivaci u nich těžko vykřešete.





Rak

Je ideální doba pro začátek něčeho nového. Můžete do veliké míry vylepšit své pracovní postavení, a to jak po stránce pracovního zařazení, tak po finanční. Budete obklopeni všímavými lidmi, tak s nimi neváhejte zahájit rozhovor o vašich přednostech.



Lev

Musíte si dát pozor, abyste určitou věc v zaměstnání nepřehnali. Aby nedošlo k situaci, kdy pak budete muset přemítat, zda ještě máte zaměstnání, nebo už patříte k hledajícím nového uplatnění. Raději proto dodržujte interní nařízení. Vedoucí to ocení.

Panna

V oblasti vaší pracovní činnosti se vám daří nadprůměrně, a tak máte dobrý základ pro další aktivity. Budete oblíbení kamkoliv přijdete, protože umíte s lidmi jednat na rovinu a ti si toho cenní. Všude si najdete příznivce a spolupráce se nevylučuje.

Váhy

Vaše dobrá nálada nebude pocházet z vašeho zaměstnání, kde to díky novému přílivu brigádníků poněkud skřípe, ale spíše z oblasti milostné a rodinné. V mnoha případech se projeví rodinná sounáležitost. Vaši příbuzní vám pomohou, jak jen budou moci.

Štír

Jestliže se rozhodnete začít podnikat a bude vám chybět určitý obnos, zkuste napřed promyslet, zda ho nepůjde získat nějak jinak než půjčování. Pak teprve zauvažujte o půjčce z banky, kde byste mohli prodělat na úrocích nebo čekat dlouhou dobu.

Střelec

Ve vašem zaměstnání bude dostatek vlivných a štědrých zákazníků, kteří vám budou ochotní platit nadstandardně. Samozřejmě bude záležet i na vás, jestli budete ochotní jednotlivé osoby vhodně oslovit a zaujmout. Ale máte kouzlo osobnosti, tak se podaří.

Kozoroh

V oblasti vaší práce vám při dnešku jisté věci nepůjdou příliš pod nos. Navíc si nebudete chvílemi jistí už ani tím, že vám vyhovuje současné bydliště, město, životní prostředí. Vaše nároky nejsou malé, ale nebudete s to se nad některé věci povznést.

Vodnář

Při dnešku vám dobrá nálada v práci otevře nejedny dveře, naštěstí nikoliv směrem ven a s výpovědí v kapse, ale přesně naopak. Finanční ukotvení vzájemných potřeb vás také zahřeje. Navíc ze svého optimismu budete čerpat sílu pro hovory s kolegy.





Ryby

V zaměstnání budete dnes pečovatelsky zaměření. Všechno budete řešit z pohledu humánnosti a rovných šancí. Nyní byste navrch mohli získat zakázku, o které se vám ani nesnilo. Přiberte do týmu co nejvíce kolegů, rozdílných věků a třeba i temperamentu.