Horoskop na úterý 26. května: Zkuste být klidní a trpěliví, vyplatí se to

Beran

Nezdolná energie, kterou dnes oplýváte, ve vás vzbuzuje pocit, že zvládnete všechno na světě. To je jistě pravda, milí Berani, ale je to také trochu dvousečná zbraň. Můžete se totiž snadno ukvapit v rozhodování, a to by vás později mohlo velmi mrzet.

Býk

Pokud jste někdy přemýšleli o literární činnosti, můžete dnes začít! Hvězdy vám připravily pěknou porci výřečnosti, a to i v psaném projevu. Tento milý dárek ale nemusíte využít jen jako spisovatelé, pomůže vám i při obchodování a různých jednáních.

Blíženci

Nebuďte nervózní, čekáte-li odpověď na nějakou svou akci. Ať už se jedná třeba o vyřízení internetové objednávky, nebo odpověď na pracovní pohovor, hvězdy teď všechno trochu zdržují. Takže se nebojte, co nebude potvrzeno dnes, může se potvrdit zítra!

Rak

Nezveličujte zbytečně své starosti! Podíváte-li se kolem sebe, uvidíte řadu lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř než vy a nestěžují si. Každý malý problémek neustálým omíláním ve vaší hlavě dokáže dorůst do nadpozemských velikostí. To vám ale ubližuje!

MĚSÍČNÍ TAROT NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v červnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Nejen hvězdy, ale i Slunce posilují vaši kreativitu a na povrch se dostává otázka vašich koníčků. Konstelace napovídá, že by se z vašeho hobby mohl stát dokonce zdroj příjmů! Využijte tvůrčích schopností, které vám hvězdy posilují, ve svůj prospěch.

Panna

Napětí z přepracování, které si způsobujete sami, vás může přivést do těžké chvilky. Může za to vaše potřeba mít všechno pod kontrolou. Kdybyste ale jen kontrolovali, vy byste si nejraději udělali všechno sami! To ale přece nejde, nejste Supermani!

Váhy

Hvězdy i Slunce se stále přimlouvají za to, abyste si promysleli rozhovor s nadřízeným a zkusili požádat o zvýšení platu. Někteří z vás se nakonec odhodlají a stejně přínosné se teď jeví prohlubování vědomostí. Snažte se zhodnotit intelektuální příděl, který vám hvězdy dodávají.

Štír

Dnes je den jako stvořený pro krásné zážitky! Máte-li rádi umění a vše pro esotericky zaměřené dušičky, mohli byste si udělat radost knihou o východním životním stylu. Ostatní si mohou zakoupit nějakou maličkost, která velmi potěší jejich smysly i duši.

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Planety mají v úterý na vaši peněženku blahodárný vliv a můžete si teď leccos dopřát! Hvězdy se starají o vaše vyšší příjmy, ale sezení na penězích by vás neuspokojovalo. Investujte hlavně do sebe, je čas na zbrusu nový šatník nebo sportovní výbavu!

Kozoroh

V oblasti financí mají hvězdy jednoznačný verdikt – buďte opatrní, držte teď kasu pod zámkem! Strážci vašich peněz naznačují nevhodný čas pro zbytečné utrácení. Můžete zaznamenat ztrátu nevhodnými investicemi nebo zbrklým a unáhleným podpisem smluv.

Vodnář

Vaše konto se dnes dočká dalšího ztučnění! Vhodné jsou aktivity v obchodování nebo jednání se zahraničními společnostmi, a také nákup zahraničního zboží. To se vám vyplatí, pokud už delší dobu plánujete pořídit si nějaký elektrospotřebič.

Ryby

Soustřeďte se dnes více na papírování, získávání informací a různé výzvy, jejichž důležitost pro peněženku se ukáže v pozdějším čase. Co se týče vhodných investic, skvělý tip můžete najít ve své bezprostřední blízkosti, mezi přáteli nebo v rodině.