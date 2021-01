Horoskop na úterý 26. ledna: Dávejte dnes pozor na své peníze!

Beran

Do konce dne se vlivem Merkuru ve Vodnáři budete v rodině potýkat s potížemi. Mnoho vašich blízkých vás začne bezdůvodně urážet, povyšovat se nad vás a vytahovat se před vámi s materiálními výdobytky. Vás to zarmoutí více, než si situace zaslouží. Problém je na jejich straně.

Býk

V rodině máte obrovskou oporu. Vy ale nestojíte o zájem ostatních členů. Spíše byste dali přednost většímu soukromí. Žádný váš krok v milostné oblasti nezůstává bez komentářů ostatních. Velmi vám vadí, že je vaše soukromí neustále všemi propíráno.

Blíženci

Někdo ve vašem okolí, kdo tak na první pohled nevypadal, se ukáže jako osoba otevřená vašim informacím a bude vám za ně vděčný. V rodině se věnujete zejména dětem. Čas takto strávený vás nejenom baví, ale sami se stáváte dětmi a to je nejlepší relax.

Rak

Zcela záměrně a vědomě - jestliže máte nějaké výchovné potíže, neřešte to přes zprostředkovatele, ale sami se zapojte do aktivit svých dětí. Staňte se jejich kamarády a brzy všemu přijdete na kloub. Minimálně se tak budete moci vrátit do mládí.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ÚNOR!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

V rodině máte mnoho podporovatelů, ale také několik rozvracečů. Bude třeba, abyste rozlišili, kdo je kdo. Pokoušíte-li se naplňovat své fantazijní dětské nápady, zajistěte si podporu příbuzných, ideálně vašich dětí, a uvidíte, jak se bude dařit.

Panna

Práce vám dnes půjde příjemně od ruky, takže si stihnete bokem vyřídit i pár přátelských telefonátů. Kritiky od nadřízených se navíc bát nemusíte, protože nebudou v dohledu. Zkuste si načrtnout plány na další období, s dobrou náladou budou dobré.

Váhy

Podaří se vám vylepšit si své pracovní renomé a hodně informací si osvojíte právě teď. Umíte stát v čele větší společnosti a nebojíte se mluvit na veřejnosti. Jste neobvykle činorodí a umně k sobě poutáte davy stejně nadšených lidí, jako jste vy.

Štír

Občas, a speciálně dnes, se nemůžete ubránit promítání starých filmů v mysli. Bohužel jsou to většinou staré rány z dětství. Rozhodně stojí za to křivdy nadhodit jako téma k hovoru. Cenné je vidět spontánní reakci rodičů a ani omluva není vyloučena.

APLIKACE ZDARMA: RUNY LÁSKY

Prověřte si váš vztah s partnerem! Bude plný vášně nebo hádek? Potkáte novou lásku?



Střelec

Při dnešku musíte být obezřetní na své finance. Vlivem Jupiteru ve Vodnáři hrozí menší ztráty způsobené především vlivem nepozornosti. Rozhodně proto nedávejte peníze do otevřených kapes nebo knih - ani v jednom z případů už byste se s danou částkou nemuseli vůbec setkat.

Kozoroh

S asketickým přístupem ke svému životu to v tomto čase rozhodně nepřehánějte. Mohlo by se stát, že kam přijdete, by vás za chvíli měli za mnicha či mnišku, a báli by se před vámi o některých tématech rovnou hovořit. Všeho raději proto s mírou.

Vodnář

Hledáte řešení bytové, výchovné i sexuální situace. Do toho všeho chcete zakomponovat koníčky, kterých se rozhodně nevzdáte, ať už máte těch otazníků k řešení, kolik chcete. Nebo v tomto případě spíše nechcete. Naopak jste v nich nyní aktivní více.

Ryby

Pozorování skutečné povahy a temperamentu vašeho vyvoleného či vyvolené vás může obohatit minimálně o reálný pohled na váš vztah. Jestliže s ním, případně s ní, chcete strávit zbytek života, není dobré si některé jeho či její vlastnosti přikrášlovat.