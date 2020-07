Horoskop na úterý 28. července: Vyznejte si lásku s partnerem

Beran

I když se na vás ze všech stran povalí informace a povinnosti, dokážete si udržet chladnou hlavu. Moc dobře víte, že podléhat stresu je to poslední, co potřebujete. Tlaku s přehledem odoláte a zvládnete přitom udržet nervy na uzdě. Okolí to ohromí!

Býk

Zvládnete i práci, která vyžaduje větší zodpovědnost a nasazení. Máte totiž odhodlání a ctižádost, proto vás žádné překážky nezastaví. Okolí vás za tuto schopnost bude bezmezně obdivovat. Problémy jsou pro vás totiž výzvou, nikoliv symbolem vzdát se.

Blíženci

Překonáte svoji vnitřní rozervanost, místo toho si ujasníte priority a zklidníte mysl. I když to bude vyžadovat značné sebeovládání, uvidíte, že klid, který vám tento stav přinese, za to rozhodně stojí. Konečně si totiž budete opět jisti sami sebou.

Rak

Současná konstelace hvězd, která momentálně nachází na obloze, vám přinese netušené možnosti, co se týče výdělků. Mějte oči dokořán a pokuste se nalézat skulinky tam, kde je ostatní nevidí. Uvidíte, že se vám tento přístup osvědčí a hlavně se vyplatí!

Lev

V týmové práci budete dnes excelovat. Umíte se totiž přizpůsobit, ale zároveň oplýváte přirozenou autoritou. Díky tomu dokážete přesvědčit okolí, aby vás následovalo. Nejenom, že umíte své kolegy pořádně motivovat, ale máte navíc i skvělé nápady.

Panna

Nahromadí se vám pracovní povinnosti, které bohužel nebudete zvládat. Výsledkem bude, že si práci budete muset rozložit do více dnů. I když z toho budete zpočátku poněkud otrávení, nakonec se smíříte s faktem, že vše nejde tak, jak si představujete.

Váhy

Vlivem Saturnu ve Vodnáři máte na své okolí až přehnané nároky. Výsledkem jsou spory s kolegy, kteří se vašim požadavkům vzpříčí. Tentokrát však překročíte vlastní stín a dokážete se nad chyby druhých povznést. Přijmete spolupracovníky takové, jaké jsou!

Štír

Někomu ze svých blízkých poskytnete finanční podporu. Nebudete váhat ani minutu! Když jde o lidi, které milujete, vaše velkorysost nezná mezí. Navíc jste si jisti, že by se dotyčný k vám zachoval naprosto stejně. Proto jednáte rychle a bez okolků.

Střelec

Na jisté věci dnes sami nestačíte, a proto se obrátíte na své nejbližší přátele. Srdeční záležitosti jednoduše musíte prokonzultovat s lidmi, kteří vás znají nejlépe. Dostane se vám mnoha užitečných rad, nejdůležitější však bude psychická podpora.

Kozoroh

V partnerství se pravděpodobně objeví žárlivost. Místo znepokojení však vykouzlí na vaší tváři úsměv. Váš vztah totiž v poslední době stagnoval a toto bude důkaz, že se s partnerem stále milujete. Získáte totiž zpět onu postrádanou jiskru a náboj.

Vodnář

U některých jedinců se objeví touha založit rodinu. I když vás bude tento krok velice lákat, pro jistotu ještě zvážíte veškerá pro a proti. Moc dobře víte, že unáhlenost je v tomto případě vyloučená. Jde přece jenom o rozhodnutí na zbytek života.

Ryby

Planeta lásky Venuše bude ještě poslední týden ve znamení Blíženců a vůči osobám opačného pohlaví budete pociťovat nebývalý ostych. Stud je do jisté míry přirozený, byla by však obrovská škoda, aby vám bránil v seznamování. Zkuste jej proto překonat!