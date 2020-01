Horoskop na úterý 28. ledna: Každá překážka na vaší cestě má důvod

Možná se vám zdá, že vám osud do cesty staví samé překážky a žádné radosti. Pamatujte na to, že každá překážka má nějaký účel a má vás za úkol něco naučit. Zatněte zuby a vykročte vpřed, i kdyby to mělo znamenat při tom překonávat pohoří. Vy to zvládnete.

Beran

Máte před sebou několik vrcholků hor, na které se můžete vydat, jen si vybrat ten pravý! Ponořte se do svého nitra a věnujte se svým myšlenkám. Co chcete od života? Kde se chcete vidět za pár let? Co vás doopravdy bude bavit? To jsou otázky na pořadu dne.

Býk

Cítíte, že je již hodně těsno v květináči, v němž jste zakořeněni, a potřebujete přesadit. Zkuste zavolat nějakému známému, který žije tak, jak byste si přáli i vy. Opuštění vyjetých kolejí a myšlení lidí, kteří se nebojí vybočovat, je to, co potřebujete.

Blíženci

Nejlepší způsob jak přesvědčit i druhou stranu o tom, že vaše vize je ta správná, je využití taktu a diplomacie. Nikdy nikoho nepřesvědčíte o své pravdě, pokud s ním budete jednat jako křupan se slovníkem dlaždiče. Nejdříve s dotyčným diskutujte slušně.

Rak

Nehněvejte se, že vám vztahy nevychází tak, jak jste chtěli. Každá rána osudu je druhem ponaučení o tom, s jakým člověkem nechceme být, a zároveň nás učí hledat v druhých skutečné hodnoty. Dívejte se i pod povrch ostatních lidí a najdete toho pravého.

Lev

Daří se vám překonávat bloky ve vašem životě. Nezapomeňte, že odstranění jedné slupky problému odhalí jeho hlubší skutečnost, což někdy vypadá, že se člověk dostal o krok zpátky. Nedostal. Nebojte se projít obdobím, kdy si o sobě přiznáte mnoho skrytého.

Panna

Někteří lidé ve vašem okolí, potřebují vaše životní zkušenosti. Prošli jste mnohým a víte, že změny, i ty nepříjemné, jsou v životě nutné. Vysvětlete to i ostatním a uklidněte je. Nemusí se ničeho obávat, jen potřebují přijmout změny v životním stylu.

Váhy

Moc se honíte. Vychutnávejte raději každý okamžik. Zastavte se a zpomalte. Udělejte si jasný seznam toho, co musíte udělat, jinak vám spadne dům na hlavu, a toho ostatního nepodstatného. Zvládnete mnohem více, než když jste si hráli na Supermana.

Štír

V raných okamžicích svého vztahu ze sebe nedělejte nic umělého. Nehrajte si na dokonalé. Předstírání, že jsme perfektní, je přetvářka. Neskrývejte své chyby, ani se za ně neomlouvejte. Nechte přirozeně vyniknout vaše přednosti. Chyby nám dodávají chuť.

Střelec

Záleží vám na komunitě lidí, které máte ve svém okolí. Dnes ale zachovejte opatrnost a utlumte svoji snahu rozkrájet se pro ostatní. Mohlo by vás to bolet. Někdy je nutné nechat ty druhé, ať se vypořádají se svými věcmi sami, protože nejlépe vědí jak.

Kozoroh

Budete postaveni před ošklivou rozdvojku. Vybrat si pohodlí a jistotu, nebo nepohodlí, nejistotu, ale zábavu z každého dne, který se podaří? Určitý stereotyp vám vyhovuje a usadil by vás. Otázka je, zda byste za něj byli vděční. Rozhodnutí je jen na vás.

Vodnář

Do vašeho života přichází nová extravagantní osoba, která má pro vás zvláštní význam. Vykašlete se na to, jak se na ni dívají ostatní. Každé divoké charisma je haněno, aby nevyčnívalo nad druhé. Nenechte si tuto osobu odehnat jen proto, že vybočuje z řady.

Ryby

Cítíte se podvedeni. Zbytečně necháváte klást vinu na sebe. Instinkt vás sice zradil, ale někdy narážíme na mnohem sofistikovanější nepřátele, než jsme si schopní představit. Nenesete vinu a neobviňujte se. Věřte svému vnitřnímu hlasu, bude opatrnější.