Horoskop na úterý 29. prosince: Všechno vám dnes půjde od ruky!

Beran

Ještě stále jste se nedočkali milostného vyznání? Možná byste se měli přestat tolik soustředit na slova a uvědomit si, co pro vás partner dělá. Činy jsou mnohem důležitější! Váš milovaný protějšek vám každodenně prokazuje bezmeznou lásku a oddanost.

Býk

Po klidně prožitých svátcích jste plní energie a optimismus z vás přímo čiší! Využijte nově nabytého elánu a pusťte se s chutí do práce. I Jupiter ve Vodnáři stojí při vás, tak se nebojte začít složitější projekty, na které jste si až doposud netroufli. Všechno vám dnes půjde od ruky!

Blíženci

Zakoukali jste se do osoby, která je o hodně mladší? Možná byste se měli zamyslet nad tím, co vás na dotyčném člověku vlastně přitahuje. Pokud se jedná pouze o touhu po dobrodružství a vzrušení, raději byste se do toho neměli pouštět. Uvažujte o tom.

Rak

Nový rok se blíží a přišlo období, kdy by si každý z nás měl najít čas na zamyšlenou. Zrekapitulujte své úspěchy i neúspěchy končícího roku a zapřemýšlejte, co byste rádi změnili. Hvězdná energie vám pomůže vybrat to předsevzetí, které je splnitelé.

Lev

Po pohodových Vánocích strávených v rodinném kruhu jste se už zase ocitli ve víru každodenních povinností a starostí. I přestože jste už opět plně zaměstnáni, snažte se nezapomínat na své blízké a najděte si na ně čas. Věnujte jim péči a podporu.

Panna

Ještě pořád jste v prázdninovém rozpoložení? Využijte výmluvnosti, kterou vám nabízí Mars v Beranu, a promluvte si se svým nadřízeným. Prodlužte si volno a vyhněte se dnes pracovním povinnostem. Aktivně prožijte získaný čas a věnujte jej svým nejbližším a přátelům.

Váhy

V práci se rozhodnete raději držet jazyk za zuby, a to přesto, že se v jistých záležitostech nebudete shodovat se svým šéfem. Nicméně moc dobře si uvědomujete, že mlčeti je někdy zlato. Obzvláště dnes, kdy váš zaměstnavatel nevstal správnou nohou.

Štír

Jistý kolega se na vás obrátí s prosbou o radu. Neváhejte a podejte dotyčnému pomocnou ruku! Uvidíte, že vám váš spolupracovník bude neskonale vděčný a co víc, také vy získáte nepostradatelné zkušenosti. Přestaňte tedy váhat a vrhněte se do akce.

Střelec

V úterý se dozvíte, že vás kdosi obdivuje. Sebevědomí vám díky Venuši ve vašem znamení sice nechybí, ale přesto budete překvapeni, o koho se jedná. Údiv půjde ruku v ruce s radostí a dobrou náladou. Teď je však jen na vás, jak s informací naložíte. Využijte skvělou příležitost!

Kozoroh

Připravte se na lichotky! Někdo se vám svěří, že dnes vám to opravdu sluší. Malá pozornost potěší, a proto budete mít po zbytek dne perfektní náladu. Jen si dejte pozor, z jakých důvodů vám kdosi pochlebuje. Je totiž možné, že od vás něco potřebuje.

Vodnář

Jistý kamarád se vášnivě zamiluje a vy jeho dobrou náladu budete sdílet s ním. Je od vás hezké, že se dokážete radovat z přítelových úspěchů. Jak se říká, sdílená radost je dvojnásobná radost. Uvidíte, že se vám kamarád v budoucnu odvděčí za podporu.

Ryby

Po svátcích se nebudete cítit zrovna nejlépe, k čemu přispěje i zítřejší Úplněk v Raku. Výsledkem bude, že dnešní den strávíte převážně v poklidu. Nebudete se ničím stresovat, místo toho raději začnete očistnou kúru a ani s jídlem to pro jistotu nebudete přehánět.