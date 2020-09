Horoskop na úterý 29. září: Je vhodný čas pro vyjádření lásky a citů

Beran

Při dnešku se proměníte tak trochu v diplomatické Váhy a budete jako ony hledat především rovnováhu. Je vhodný čas pro vyříkání si některých křivd nebo nespravedlivostí. Nastal čas také pro soudní spory. Vše, co je třeba dořešit, nesete jako závaží.

Býk

Budete dnes mírně řečeno nevycválaní. Váš protějšek vás něčím nenadchnul a vy to berete stylem oko za oko, zub za zub. Proto máte myšlenky partnera pozlobit a dopřáváte si jako odvetu legrácky s někým jiným, zatímco jeho vskutku okatě ignorujete.

Blíženci

Dbejte na to, co je vám při dnešku prospěšné nejenom pro dnešek ale i pro budoucnost. Je čas pro cestování a učení se cizích jazyků. Stíháte současně vstřebávat mnoho rozličných informací, a nikoliv povrchně, ale do značné hloubky, a to je výhoda.

Rak

Nenecháte se sebou ani trochu manipulovat a v komunikaci se svým srdcem volíte rozhovor na férovku. Ve vztahu jste romantičtí a spokojení. Může dojít k zamilování, které nebude záležitostí měsíců, ale spíše let, či možná desetiletí, případně navždy.

Lev

Rádi si hrajete na Robina Hooda, ne že byste se vydali na lup ke svým nadřízeným, ale máte tendenci rozdělovat práci nikoliv podle významnosti, ale potřebnosti. V zaměstnání jste značně sociálně ladění a kariéra je pro vás prostě až druhotná.

Panna

Zatímco jiní si spokojeně spí na vavřínech, vy pospáváte maximálně jako pes na jedno oko, a tím druhým hlídáte svoje pracovní okolí. Není proto vůbec divu, že to možná dnes budete právě vy, kdo odhalí nějakou zlodějinu a včas a správně zareaguje.

Váhy

Nemáte rádi vztahové napětí. Jste naopak spokojení, když to u vás doma vesele cvrliká a nepanuje žádné neporozumění. Vaší domácí rodinnou pohodu vám leckdo může závidět. Vztahy ke všem členům rodiny kultivujete a chováte se k sobě laskavě a s úctou.

Štír

Zatímco s jinými partnery jste se drželi ve svých citech zpátky, nyní máte díky Venuši ve Lvu tendenci jet na plný plyn. Budete si vrkat do ouška a vy ucítíte obdiv. Partnerovi můžete důvěřovat, že vám ukazuje své city a nenasazuje si masku.

Střelec

Pokusíte se dnes zvládnout hromadu úkolů, protože už vás nebaví je před sebou tlačit jako pověstný hovnivál. V zaměstnání jste nicméně trochu zmatení, proto bude dobré udělat si hned na začátku pracovní doby řádný úklid a pak jít teprve na to.

Kozoroh

I když vás v práci učaruje někdo nový, budete mít tendenci jít do všeho příliš po hlavě. Mělo by proto zůstat zatím jenom u platonického obdivu. V soukromí si připadáte příliš všedně, nicméně musíte uznat, že pracovně se daří - čím dám, tím více.

Vodnář

Dnes budete mít tendenci chovat se jako v románu. Ovšem jak naznačují hvězdy, je vhodný čas pro vyjádření lásky a citů, a to i v případě že spolu partneři nemohou být. Takže tak či onak, svým vyznáním nic nezkazíte, bude alespoň na co vzpomínat.





Ryby

Nemáte rádi, pokud si připadáte jako na pranýři, proto v jistých situacích volíte možnost se buď vůbec nevyjádřit, nebo alespoň oklikou. Můžete dát nyní své sympatie najevo pro začátek humornou formou a lásku projevit s pověstnou lehkostí a vtipem.