Horoskop na úterý 30. března: Dnes se věnujte tomu, co vás potěší

Beran

Březen je bohatý na nejrůznější události. Těší vás zejména ty, které vás posouvají dopředu. Přesto příliš hektické tempo dokáže občas unavit a dnes se budete cítit poněkud bez energie. Věnujte se tedy aktivitám, které vás potěší, nebo si něco kupte.

Býk

Můžete se směle pustit i do nejsložitějších problémů. Dnes vás totiž napadnou taková řešení, na jaká zatím nikdo nepřišel. Planety totiž podporují jasnost vaší mysli a bystrý úsudek. Navíc vám dodávají dobrou náladu a skvělý nadhled nad starostmi.

Blíženci

Budete dnes doslova na roztrhání. Jako by se domluvili, lidé od vás stále budou něco chtít. A také jejich očekávání nebudou nejmenší. I když se poctivě snažíte, nebudete schopni všem vyhovět. Neberte to jako své selhání, každý člověk má své limity.

Rak

Ani dnes to nebude s nervozitou o moc lepší. I když si myslíte, že lidé kolem vás jsou přetažení a zbytečně nevrlí, problém je také u vás. Některé věci zbytečně přeháníte, a tak se nedivte, že se dostáváte do nepříjemných situací. Sami je vyvoláváte.

Lev

Cítíte, že jste v tomto období hodně blízko úspěchu. Tvrdě jste pracovali, abyste ho dosáhli. Máte za sebou tvrdou dřinu. Dnes budete mít nutkání dělat vše pro to, aby se věci zrychlily. To by však mohlo ohrozit vaši předchozí práci, nedělejte to!

Panna

Dnešek bude jeden z řady dnů, kdy se nedokážete domluvit se svým okolím. V jednom kuse trousíte jedovaté poznámky a v konverzaci se neobejdete bez ironických invektiv. Nedivte se, když si to někdo nenechá líbit a rázně vás usadí stejným způsobem.

Váhy

Dnes se v práci dozvíte, že na zajímavou pracovní cestu pojede váš kolega. Přitom jste se těšili, že vyvolenými byste mohli být právě vy. Dost vás to zamrzí, protože jste přesvědčeni, že podáváte mnohem lepší pracovní výkony. Inu, šéf rozhodl jinak. Přejte to kolegovi a příště vám bude také přáno.

Štír

Užíváte si jaro a opájíte se jeho vůněmi a atmosférou. Navíc se vám daří v práci i dalších oblastech života. K tomu používáte jako povolený doping procházky probouzející se přírodou, tak si ji nenechte ujít ani dnes. Doslova do vás vlije energii.

Střelec

Každý den přináší nové příležitosti. Pokud přemýšlíte o změně pracovního místa či jiném směru v kariéře, zkoušejte v tomto měsíci všechny možnosti. Také dnes je šance na nový začátek. Nebojte se zaslat životopis i tam, kde čekáte silnou konkurenci.

Kozoroh

Po celý březen jste si museli všechno složitě vydobýt a stojí vás to hodně sil. Také dnes si musíte těžce obhajovat každý svůj názor, protože ho okolí není schopné přijmout bez výhrad. Vám zase dělá pro změnu problém pochopit mnohé cizí postoje.

Vodnář

Jupiter ve Vodnáři poukáže na nutnost dořešit některé záležitosti s vašimi sourozenci. Ne všechny budou příjemné, ale snažte se zachovat klid. Zjitřené emoce ničemu neprospívají. Je třeba neodsuzovat druhé, i když třeba úplně nechápete důvody jejich jednání.

Ryby

Přestože je toto období pro vaše znamení velmi přívětivé, vaši radost a optimismus občas naruší chvíle, kdy se vynoří něco z vaší minulosti, co vás trápí. Dnes se také objeví nevyřešené problémy a budete se s nimi muset porvat. Však vy to dokážete!