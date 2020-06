Horoskop na úterý 30. června: Udělejte si čas sami na sebe

Beran

Zasnění kolegové vás dnes budou poněkud brzdit v rozletu. Máte velké ambice a hlavně maximální nasazení, proto vás bude laxní přístup spolupracovníků nejspíše rozčilovat. Přesto se ovládnete a pokusíte se své líné kolegy motivovat k větším výkonům.

Býk

V zaměstnání objevíte staré resty. I když to nebude zrovna milé překvapení, alespoň vás motivuje k většímu nasazení. Budete se snažit mít veškeré povinnosti z krku co nejdříve a dokonce se zbavíte i oněch starších restů. Jen tak dál! Uleví se vám.

Blíženci

Do nového vztahu se nebudete chtít v žádném případě pouštět. Uvědomujete si, že to, co jste si v minulosti prožili, na vás zanechalo jizvy a šrámy, které se ještě nestačily zahojit. Proto se nebudete do ničeho hnát. Dobře víte, že času máte habaděj.

Rak

Dnes budete možná až přehnaně upřímní a váš ostrý jazyk nebude šetřit opravdu nikoho. Dejte tedy pozor, abyste tak nechtěně neranili jistou osobu ve svém okolí. I když vy jste nad věcí, uvědomte si, že ne všichni to cítí stejně. Chce to více taktu!

Lev

Finančně se vám bude díky Jupiteru v Kozorohu velice dobře dařit. Na svoji peněžní situaci si rozhodně nebudete muset stěžovat. Proto začnete přemýšlet, jak s financemi naložit. Pravdou totiž je, že možností je nepřeberné množství a vybrat si není jednoduché.

Panna

Uvědomíte si, že jste v minulosti přestáli hodně těžkostí. V současné době máte naštěstí vše pod kontrolou. Naštěstí teď už moc dobře víte, jak chcete naložit se svou budoucností, a nikdo vás od vašeho směru nedokáže odradit. Vytrvejte, jen tak dál!

Váhy

Usilujete o větší plat? V tom případě není nic jednoduššího než si o něj přímo říct. Věřte, že i když se vám tato možnost příliš nezamlouvá, je zdaleka nejpříjemnější a nejefektivnější! Proto seberte kuráž a vyložte před šéfem všechny karty na stůl.

Štír

Zjistíte, že s vámi nadřízený do budoucna počítá. Bude to velice příjemná zpráva, která vás utvrdí ve směru, kterým jste se v minulosti vydali. Snažte se proto svého šéfa nezklamat a ukázat vše, co ve vás je. Uvidíte, že to dovede adekvátně ocenit!

Střelec

Kdosi na vás bude působit doslova jako magnet. Je jen na vás, jak se situací naložíte, nezapomeňte však na veškeré závazky. Naštěstí víte, že sobecké chování by se ve finále obrátilo proti vám. Proto se zachováte tak, jak považujete za nejsprávnější.

Kozoroh

V zaměstnání nebude čas na žabomyší války. Budete se muset pořádně otáčet, abyste stihli všechno, co po vás váš nadřízený požaduje. Proto se připravte na to, že niterné spory s kolegy a ostatní interpersonální konflikty půjdou stranou. Uleví se vám.

Vodnář

Rozhodnete se pro větší investici. Něco podobného jste totiž plánovali již delší dobu a dnes se konečně rozhoupete k realizaci. Správně totiž cítíte, že je ten pravý čas na podobnou záležitost. Pokud nevíte, jak s detaily, poraďte se s odborníkem.

Ryby

Vznášíte se na obláčku zamilovanosti a realitu vnímáte jen velice z povzdálí. Okolí vám to možná bude vyčítat, nicméně vaši nejbližší správně pochopí, že v současné době potřebujete především čas sami na sebe. Setkáte se z jejich strany s pochopením.