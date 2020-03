Horoskop na úterý 31. března: Vyhněte se konfliktům doma i v práci

Úterý pro většinu znamení bude náročné, a to nejen kvůli komplikacím spojeným s opatřeními proti koronaviru. Budete mimořádně emotivní, vyhněte se proto sporům doma i na pracovišti a máte-li před sebou náročný úkol, pokud to bude možné, zkuste jej odložit alespoň na zítřek.

Beran

Opravdu se snažte vyhnout veškerým sporům a diskuzím. Jak se objeví názorový rozdíl, rozhovor ukončete a vzdalte se. Dnes jsou vaše emoce zapnuté na maximum a mohou vás strhnout k nepředloženým výstupům. Nejvíce vás popuzuje, jak jsou ostatní tvrdohlaví.

Býk

Vaše vládkyně Venuše dělá tajemnou a nezadaným naznačuje, že se tak trochu vrátí minulost. Neznamená to však nic negativního, naopak. Vypadá to, že váš vyvolený má něco společného se zapomenutými událostmi, které se odehrály ve vaší dávné minulosti.

Blíženci

Cítíte tu sílu, se kterou se vám daří poradit si s každým problémem a opřít se do nových projektů? Už si toho všimli i vaši nadřízení, můžete se spolehnout na jejich případnou pomoc. Budete ji asi potřebovat, abyste vše dotáhli do zdárného konce.

Rak

Neplánujte si dnes nic náročného, milí Ráčci. Nejste jediné znamení, kterému Merkur nedělá dobře. Pocítíte nervozitu a napětí, možná energii, o které nevíte, kam ji vrhnout. Vydýchejte se zhluboka, odpoledne už se zase trochu uklidníte.

Lev

A jsou zpátky dny vhodné pro splnění vašich snů. Už jste požádali svou drahou polovičku o ruku? Nebo naopak hledáte novou lásku? Všechna vaše snažení budou úspěšná, nemusíte se ničeho bát a směle do toho! Tyto dny jsou ve znamení expanze a úspěchu.

Panna

Planety vám přináší nával energie a přehršel nápadů, tentokrát se však vůbec netýkají vašeho zaměstnání. Naopak, jste jako na trní a těšíte se, až po práci prozkoumáte okolí svého bydliště. Něco by to totiž chtělo. Novou skalku nebo okrasné zátiší?

Váhy

Slunce vám sice přináší nepříznivý den, milé Váhy, ale hlavu si s tím příliš nelámejte. Mars vás zbavuje napětí, takže si se všemi nepříjemnostmi poradíte bez větších ztrát na duši. Hlavně buďte pozorní, aby vám zbytečně neproklouzly nějaké chyby.

Štír

Jste pracanti, a tak vám přijde vhod dnešní přísun vitality. I když budete dopoledne trochu zmateni a nebudete si jistí, kam svou aktivitu nasměrovat, brzy se vše zklidní a najdete svou pravou cestu. Vaše snažení bude odměněno úspěchem a uznáním.

Střelec

Přichází dny jako stvořené pro všechny Střelce, hledající novou lásku. Hvězdy vám mohou přivést do cesty výjimečnou osobnost, která se těší velké úctě. Schovejte skromnost a ukažte své nejlepší stránky, budete překvapeni, jak dokážete zaujmout.

Kozoroh

Nezadaní Kozorozi mají další výborné dny na seznámení. Okolo vás to jiskří a třaská. Některá z jisker zažehne oheň i ve vás. Chemie může zčistajasna zapracovat i s osobou, kterou znáte, ale ani by vás nenapadlo se do ní zamilovat. Venuše dělá divy!

Vodnář

Vašemu znamení Jupiter v Kozorohu příliš nepřeje. Projeví se to nejvíc ve vztazích s kolegy. Je možné, že by žárlili na vaše prohlubující se vztahy s šéfy? Ale ano, vždyť je to lidské. Pokud dnes na vás kolegové začnou dělat ramena, v klidu je ignorujte.

Ryby

Řada z vás se v posledních dnech ucházela o nové místo. Nuže, milé Rybky, smlouvy jsou připraveny a můžete začít novou kapitolu svého života. Pokud o změně pouze přemýšlíte, hurá do toho! Posílejte životopisy, choďte na pohovory, Mars vás podrží!