Horoskop na úterý 4. srpna: Hravě zvládnete pracovní povinnosti

Týden je teprve na začátku a už teď je jasné, že hvězdy vám přejí. Zejména, co se týče práce. Vaše pracovní povinnosti splňte s čistou hlavou a nenechte se rozhodit, jelikož vše zvládnete levou zadní.

Beran

Budete mít pocit, že chcete vše, na co se jen koutkem oka podíváte. Je to pravděpodobně tím, že jste si již delší dobu nic nekoupili. Zahoďte zábrany a trochu provětrejte peněženku, jednou za čas to neublíží a navíc budete mít z nových věcí radost.

Býk

Uvědomíte si, že nemá cenu se někam honit, a tak v zaměstnání podlehnete klidnému pracovnímu tempu, které vaši kolegové dodržují už delší dobu. Budete mile překvapení, že i tak stihnete udělat spoustu práce. A navíc bez vaší obvyklé dávky stresu.

Blíženci

Hvězdné postavení vám tentokrát přát nebude. Budete na to reagovat trochu hůře, protože sami budete přecitlivělí. A I když to bude těžké, pokuste se se svým stavem poprat a nepoddávejte se mu. K večeru už se zase začne všechno dávat do pořádku.





Rak

Vaši kolegové vynáší nad některými věcmi mnohdy velmi povrchní soudy. Ačkoliv jste na jejich jednání už zvyklí, dnes vás tato jejich vlastnost velice podráždí. Raději se jim ale nesnažte vysvětlovat, jak situace vidíte vy. Stejně byste neuspěli.

Lev

Mars ve znamení Berana vám dnes dodává chuť pro společenské aktivity. V práci budete jako na trní, protože si na odpoledne domluvíte setkání s přáteli a víte, že to bude stát za to. Ostatně jako obvykle. Nicméně všechny pracovní povinnosti zvládnete levou zadní.

Panna

Rodinnou pohodu vám vykouzlí Venuše ze znamení Blíženců. Odpoledne se sejdete s velkou částí vaší rodiny, dáte si něco dobrého k jídlu a podrobně proberete vše, co se komu kdy přihodilo. Ze setkání budete mít dobrý pocit a uvědomíte si, jak máte všechny členy rádi.

Váhy

Budete mít radost ze společného povídání s partnerem. Proberete úplně všechno, od minulosti až po vaší společnou budoucnost. Mile vás překvapí, že partner do budoucna nahlíží úplně stejně, jako vy. Pokud jste nesezdaní, začnete plánovat svatbu.

Štír

Dnes musíte být stateční a musíte vydržet nepřízeň v lásce. Po milostném nebi se budou honit mraky a vám se nebude dařit vůbec nic. Věřte, že toto období je pouze přechodné. Každá bouřka se vždycky brzy přežene a zase se ukážou sluneční paprsky.



Střelec

Bůhví proč si začnete připadat starší, a tak pocítíte potřebu více se stýkat s lidmi mladšími, či duševně mladými. Nakonec si uvědomíte, že člověku je tolik na kolik se cítí a začnete na svět opět nahlížet s vaším přirozeným mladistvým optimismem.



Kozoroh

Vaše pracovní povinnosti vás drtí, ale můžete si za to sami, což si dobře uvědomujete. Dnes se budete snažit o uvolněnější přístup k práci. Brzy pochopíte, že je daleko lepší než ten, který jste praktikovali doposud. Už se ho nebudete chtít vzdát.



Vodnář

Zapomeňte na individualismu. Když budete spolupracovat s více lidmi, můžete na tom slušně vydělat. Je sice hezké moci připsat všechny zásluhy sobě, ale kolektivní práce není vůbec k zahození. Navíc se můžete naučit spoustu nových a užitečných věcí.



Ryby

V práci dnes vlivem Marsu v Beranu přijdou poněkud horší chvíle. Na skvělý čas si budete muset bohužel nějakou dobu počkat. Ale nezoufejte, v jiných oblastech života se vám naopak bude naopak dařit skvěle. Jsou přece mnohem důležitější věci, než je situace v zaměstnání.