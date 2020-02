Horoskop na úterý 4. února: Váš čas je cenný, využívejte ho rozumně

Nebojte se rozvrhnout svůj čas tak, aby to vyhovovalo zejména vám. Pokud na nějakou aktivitu nemáte čas, raději zdvořile odmítněte pozvání, než abyste se přemáhali a později po celou dobu koukali na hodinky. Věnujte se tomu, co je pro vás skutečně důležité a jděte si za svým.

Beran

Uvolněte se, protože všechno vychází tak, jak má. Několik věcí má sice svůj odklad, ale i ten má svůj hlubší význam, který dá věcem v budoucnosti mnohem větší sílu, než kdyby se projekty zahájily již teď. Užívejte chvíle volna, dokud ještě zbývají.

Býk

Nedomlouvejte si nic, na co nemáte čas. V poslední době jste v jednom kole, samá setkání. Pracovní, osobní, přátelská. Až zapomínáte sami na sebe! Udělejte si volno a naordinujte si klid někde, kde budete úplně sami. Taková procházka v lese vám prospěje.

Blíženci

Nemusíte se obhajovat před ostatními, že vaše názory jsou odlišné. Prostě se s těmi lidmi nebavte, ztrácíte akorát svoji sílu, kterou můžete zaměřit praktickým směrem na něco, co můžete ovlivnit hned a teď. Neztrácejte čas plkáním, litovali byste.

Rak

Měli jste velmi dlouho utažený pásek od kalhot, ale již pomalu ale jistě přichází doba, kdy si jej můžete konečně povolit. Otázka zní, stojí to za to? Raději zůstaňte stále v úsporném režimu, protože se rýsuje něco extra velkého, čeho nebudete litovat.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ÚNOR!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

V poslední době jste zmizeli z povrchu zemského a lidé se po vás ptají. Zkuste projet staré telefonní seznamy a napsat pár milým lidem několik milých slov. Na obzoru se rýsuje staronové přátelství, které bude stát za to. Tak vzhůru do společnosti.

Panna

Nemusíte se obávat odmítnutí, protože jistá osoba po vás již dlouho pokukuje a přemýšlí, jak by vypadalo případné setkání. Zkuste neodmítat, protože daný člověk není zas tak drsný, jak se na povrchu jeví, a minimálně se rýsuje velmi dobrý rozhovor.

Váhy

Dělejte věci po staru, ale v novém slušivějším kabátu. Nemůžete, nedokážete, a ani to nedoporučujeme, měnit svoji osobnost. Zachovejte staré dobré návyky a hodnoty a jen se trošku modernizujte. Některé nepotřebné přežitky nechte v klidu minulosti.

Štír

Věc je mnohem komplikovanější, než se jevila na počátku. Hvězdy věští uvíznutí v mrtvém bodě, ve kterém ještě chvíli setrváte. To není žádná katastrofa, čas využijte na stabilizaci vlastní osobnosti. Čím hlouběji se zakořeníte, tím lépe porostete vzhůru.

APLIKACE ZDARMA: HODÍME SE K SOBĚ?

Je to ten pravý? Je to ta pravá? Ověřte si právě teď, jaké máte šance na trvalou lásku!





Střelec

Nemusíte se obávat nezdaru, protože ten vás nečeká. Je načase hodit za hlavu všechny ty chyby a klopýtnutí, která jste učinili dříve, protože teď již přesně víte, jak se věci dělají, a vaše jízda nabere vysokou rychlost. Díky chybám dnes skvěle řídíte.

Kozoroh

Nebojte se posunu vpřed. Je to zcela nová neznámá situace, která mění mnohé z vašich dosavadních zvyků, ale vy sami jste si tuto změnu nachystali, aby vás zbavila všeho toho, co vás tíží. A teď je načase nechat všechno pracovat, i když to občas zabolí.

Vodnář

Nenechávejte se odrážet od svých cílů okolím. Druzí přece neví, co vše se ve vás skrývá, o tom máte představu jen vy sami. To znamená, že jen vy sami v sobě musíte najít odhodlání a sebevědomí, abyste dosáhli svých cílů. Zapomeňte na kecy ostatních lidí.

Ryby

V poslední době se vám moc nedařilo, zvláště po materiální stránce. Co však nevidíte, je ten úžasný posun, který jste zvládli na vlastní osobnosti. Vyzráli jste a díky hubenějším dnům jste si ujasnili, co doopravdy chcete a co jsou jen zbytečnosti.