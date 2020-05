Horoskop na úterý 5. května: Dejte na rady přátel, myslí je dobře

Beran

Ve finanční oblasti se na vás dnes usměje štěstěna. Moc často se to nestává, proto svoji příležitost využijete na maximum. Nenecháte se zmást okolím, které vás bude od jistých kroků odrazovat. Věříte totiž své intuici a moc dobře víte, co chcete!

Býk

Dnes splníte svým dětem vše, co jste jim slíbili. Nenecháte se odradit žádnými překážkami. Uvědomujete si totiž, že důvěra je velice křehká záležitost a rozhodně ji proto nechcete jen tak ztratit. Uděláte si s potomky hezký den plný milých zážitků.

Blíženci

Dnes si trochu vyhodíte z kopýtka. I když možná budete utrácet více, než je zdrávo, efekt, jaký bude mít hýření na vaši psychiku, za to rozhodně stojí! Skvěle se odreagujete a také pobavíte s přáteli. Většina investic se navíc do budoucna vyplatí!

Rak



Pakliže chcete investovat, učiňte tak dnes, což znamená, že se vám bude dařit zejména v materiální oblasti. I když jste se báli, že na tom finančně nebudete nejlépe, dnes se ukáže, že opak je pravdou. V této oblasti se těšte na příjemné překvapení!

Lev

K novému vztahu vám chybí jen malinký krůček. Nebojte se jej udělat! I když máte možná nyní strach z budoucnosti, uvidíte, že pokud obavy překonáte, všechno dobře dopadne. Zkuste méně přemýšlet a řiďte se především srdcem. To jediné vám radí správně!

Panna

V partnerství se dnes vyskytnou drobné hádky. Nenecháte se jimi vykolejit. Právě naopak, ukážete, že umíte uvažovat chladně a logicky, když je to zapotřebí. Na svého partnera tak uděláte dojem. Nenecháte si totiž nic nakukat. Vaše postoje jsou pevně dané!

Váhy

Krizi ve vztahu se vám podaří úspěšně zažehnat. Nenecháte se vykolejit nebezpečím rozchodu. Dobře si uvědomujete, že strach je ten nejhorší rádce. Proto budete jednat tak, jak považujete za správné. A věřte, že se to vyplatí! Vše se dá do pořádku.

Štír

Úspěch vám dnes poněkud zamotá hlavu. Ve výšinách zapomenete stát nohama na zemi, což vám budou mít někteří lidé z okolí za zlé. Praví přátelé pro vás však budou mít pochopení a jemně vám naznačí, že některé věci trochu přeháníte. Poslechnete je.

Střelec

Stanete se šéfovou pravou rukou. I když se to nezdá, kolegové vám vaši výsadní pozici tiše závidí. Jsou však natolik loajální, že vám úspěchy přejí. I když jste na vyšší pozici, na své spolupracovníky nezapomenete. Negativní pocity tak rychle zmizí.

Kozoroh

Ohledně volby partnera budete značně vybíraví. Jen tak někdo vám není po chuti. Na jednu stranu je chvályhodné, že máte vysoké nároky. Na druhou stranu byste si měli ujasnit, co je pro vás prioritní. Málokdo vyhoví všemu na vašem seznamu požadavků.

Vodnář

Vyslechnete obavy svého známého a pokusíte se mu co nejlépe poradit. Máte bohaté zkušenosti, a proto je váš názor do značné míry směrodatný. Příteli tak ukážete, že umíte nejen dobře uchlácholit, ale také doopravdy pomoci. Bude si toho velmi vážit.

Ryby

Mezi kamarády budete hodně populární. Je to důkaz, že umíte být laskaví a naslouchat druhým. Důvěra je totiž to, co dělá známé přáteli. A vy jste už mnohým dokázali, že si tuto výsadu zasloužíte. Jen tak dál! Je velmi důležité, že umíte pomáhat.