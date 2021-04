Horoskop na úterý 6. dubna: Bojujte a jen tak snadno se nevzdávejte!

Uran v Býku vám v tomto měsíci zařídil ztíženou pozici prakticky na všech frontách. Jste však bojovníci, a tak to nevzdáváte. Pokud potřebujete uvést do pořádku věci, které to potřebují, využijte k tomu dnešek a přející vliv Jupitera.

Beran

Nadšení a elán, se kterými hodláte vyhovět náročným dubnovým požadavkům, jsou chvályhodné. Pokud byste ale všechny věci dělali s takovým nasazením, jako včera a dnes, pak se brzy vyčerpáte. Více odpočívejte a neberte si záležitosti tolik k srdci.

Býk

Pracovní týden po velikonočním volnu začnete s pořádným elánem. Díky Marsu v Blížencích máte dostatek sebejistoty, optimismu máte na rozdávání a neschází vám ani odvaha. Můžete se pustit, do čeho chcete! Pokud vložíte do dané věci dostatek úsilí, máte vyhráno.

Blíženci

Dnes dostanete možnost vylepšit svou pozici v zaměstnání a také na pracovišti získat větší respekt. Půjde o to, že se vám podaří najít jednoduché řešení složitého problému anebo rychle a perfektně splníte složitý úkol. Zkrátka si odměnu zasloužíte!

Rak

V dubnu se budete snažit dosáhnout v kariéře nejvyšších met, a proto hned dnes začnete na svém plánu pracovat s neobyčejnou pílí. Hrozí však, že při práci na více věcech najednou naděláte kvůli roztěkanosti hodně chyb. Proto dělejte vše s rozmyslem.

Lev

Duben nebude měsícem vhodným na velké výdaje. Stav vašeho konta totiž může poměrně snadno zhoršit zbytečné utrácení, ke kterému budete mít často značné sklony. Například dnes jen velmi těžko odoláte nákupu věci, kterou nyní nutně nepotřebujete.

Panna

I když se snažíte ze všech sil ovládat, určitá osoba na vašem pracovišti vám dnes hne žlučí natolik, že jí něco od plic řeknete. Schylovalo se k tomu už déle, protože nesnášíte zákeřné a falešné lidi. Otázkou je, zda jste situaci jen více nezhoršili.

Váhy

Pokud potřebujete uvést do pořádku věci, které to potřebují, využijte k tomu dnešek a přející vliv Jupitera. Je to žádoucí, zejména pokud se jedná o finance nebo vztahy. Tyto záležitosti přinášejí do života hodně problémů a umí ho pořádně zkomplikovat.

Štír

Dnes je důležité nepodlehnout velmi lákavé nabídce, která slibuje zisk financí anebo výhodné nákupy. V tuto chvíli sice vypadá báječně, ale pokud si necháte vysvětlit její princip, pochopíte, že její pokračování by vám přineslo jen samé problémy.

Střelec

Ty, kteří se živí manuální prací, čeká v tomto týdnu fajn období. Znamená to klid v práci a nejspíš i prémie za skvělý výkon. Intelektuálně pracující mohou naopak využít tento čas pro opravy doma, u rodičů či přátel. Dnes budete o jednu požádáni.

Kozoroh

Svou svědomitost dnes budete moci předvést okolí v plné kráse. Vaši skvělou a precizní práci, kdy se vám podaří vychytat i nejmenší detaily, které by mohly ohrozit výsledek týmové práce, pochválí i nejvyšší vedení vaší společnosti. To nebývá často!

Vodnář

Uran v Býku vám v tomto měsíci zařídil ztíženou pozici prakticky na všech frontách. Jste však bojovníci, a tak to nevzdáváte. O každou příležitost i o místo na slunci bojujete velmi tvrdě a brzy proto dostanete možnost získat nové místo i více financí.

Ryby

Stereotypní práce je pro vás ubíjející. Den co den vykonávat vlastně tu samou činnost už dál nezvládáte. Dnes si v práci uvědomíte, že nastal čas ke změně. Začněte se poohlížet po něčem novém a zajímavém, až novou výzvu najdete, můžete podat výpověď.