Horoskop na úterý 7. dubna: Na Váhy čeká úspěch, Blížence uznání v práci

Dnešní den bude mimořádně rozmanitý. Váhy mají velkou šanci dosáhnout dlouho očekávaného úspěchu. Blíženci, máte před sebou vyhlídku na zasloužené uznání ze strany nadřízených! Vaše píle a snaha nezůstaly bez povšimnutí. Co hvězdy chystají pro ostatní znamení, prozradí úterní horoskop.

Beran

Dnes vás ani nenapadne se na svět mračit, veselí Berani. Šedivé úterý vám neublíží, protože vy nemáte k chmurám vůbec žádný důvod. Inteligentní Merkur se silným Marsem dohlížejí na to, aby vám šlo všechno od ruky a vůbec vás to přitom neunavovalo.

Býk

Neplánujte si dnes raději příliš náročný program. Jak v zaměstnání, tak doma i v partnerství vše běží dobře, ale nic se nemá přehánět. Jen tak žijte a zbytečně neriskujte, nepouštějte se do žádných velkých akcí. Nemáte dnes prostě nejšťastnější den.

Blíženci

Nadřízení už si pomalu všímají, že si dokážete rezolutně poradit se všemi problémy. Projekty aktivně posouváte kupředu a dotahujete do zdárného konce. Můžete teď bez obav začít i se zcela novými projekty. Dnes a zítra si udělejte přípravné práce.

Rak

Vám, vášniví Raci, dnes Venuše přináší zvýšení fyzické přitažlivosti. Co jste mnozí ztratili po citové stránce, může být teď příjemně nahrazeno. Pokud jste si v poslední době prošli nějakou vztahovou krizí, máte velké šance vše úspěšně vyřešit.

Lev

Šedivé úterý není vaším šťastným dnem. Ale nebojte se, hvězdy se přesunou a bude zase lépe. Dnes si však neplánujte náročný program, naopak se snažte hodně odpočívat. A hlavně se nenechte kolegy ani svou drahou polovičkou vtáhnout do žádných sporů!

Panna

Skoro celý týden je o rodinných záležitostech, tak se alespoň dnes zaměřte se na svou profesi, milé Panny. Snažte se předvést a dokázat své kvality, úspěch klepe na dveře! Hvězdy vás ve všech vašich snahách podpoří a vy se budete radovat z výsledků.

Váhy

Úspěch, to je slovo, o kterém už se vám dlouho zdá. Čekání vám připadalo nekonečné, ale najednou je tady! Cítíte se neúnavní, silní, aktivní a energičtí. Výrazně vám teď pomáhá vaše výřečnost. Jste trochu až mazaní, víte přesně, co chce kdo slyšet.

Štír

Na světlo se dostávají finanční záležitosti a Merkur vám slibuje velmi důležitý krok pro zlepšení vaší ekonomické situace. Úspěchy vám přinesou také zvýšení sebevědomí, což je ve vašem případě rozhodně pozitivní. Budete se v nové roli cítit dobře.





Střelec

Jste nadmíru aktivní a tvůrčí zaměstnanci, pracovití Střelci, ale práce vás musí bavit! Někteří z vás však nemají to štěstí a zbyla na ně práce plná stereotypu. Někdy se to přežít dá, dnes ale ne. Raději si vezměte volno, pokud to jen trochu půjde.

Kozoroh

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra. Vaše mysl je rozvážná a opatrná, jste diplomatičtí, praktičtí a vytrvalí. Nic by vám nemělo bránit dosáhnout cíle. Pozor však na pokušitelku nudu, mohla by ošálit vaši pozornost a způsobit chyby.

Vodnář

Tak jak to má dnešní Slunce v popisu práce, přináší vám dáreček. Může se vám přihodit něco neobvyklého, co zavání dokonce až tajemnem. Věnujte pečlivou pozornost například i snu, který se vám v tomto čase zdá. Podvědomí je váš skrytý rádce.

Ryby

Vaše hlavička je v bezvadné formě! Pokud vás dnes nebo v nejbližších dnech čeká nějaká zkouška, prezentace nebo obchodní jednání, můžete si mnout ruce. Váš úspěch je v tom, že se řídíte zdravým selským rozumem a při řešení dáváte důraz na logiku.