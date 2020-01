Horoskop na úterý 7. ledna: Svět kolem nezměníte, své já ale ano

Budete mít při úterku tendenci vidět vše v okolí poněkud černě. Náhle budete netrpěliví a rozmrzelí. Pamatujte na to, že i to zlé je pro něco dobré a co začíná jako náročný, nepříjemný den, může skončit příjemnou odměnou ve formě nečekaného finančního bonusu nebo příjemného večera s partnerem.