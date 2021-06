Horoskop na úterý 8. června: Dnes si můžete dopřát trochu luxusu

Tvořivost, radost a zvýšená romantika, to vám dnes přináší Venuše v Raku. Uran v Býku bdí nad vaším dostatkem a dopřává víc, než jste zvyklí. Dnes si tak můžete dovolit pořídit něco, po čem už dlouho toužíte.

Beran

Od rána vás něco nutí jít dopředu a pracovat natvrdo. Máte milion nápadů, hvězdy ale varují! I když v sobě cítíte přetlak energie a máte pocit, že všechno zvládnete, raději to nepřehánějte. Ukvapenost a nervozita by se vám nemusely vyplatit.

Býk

Pokud jste dnes nuceni řešit nějaké finanční záležitosti, důvěřujte raději svému vlastnímu odhadu a selskému rozumu než nějakému finančnímu poradci. Mars v Raku totiž varuje, že byste díky jeho nespolehlivosti mohli své záležitosti zbytečně pozdržet.

Blíženci

Změna a pohyb, to je dnes pro vás to pravé. Jen žádnou nudu a stereotyp! Myslí vám to jako lišce Bystroušce, a dokonce dovedete zároveň pracovat hned na několika věcech najednou. Nic vás dnes tak neuspokojí jako dobrý pocit ze skvěle odvedené práce!

Rak

Do vašeho znamení se již minulý týden přestěhovala Venuše. To znamená, že i tento týden nemyslíte na nic jiného, než na lásku a city. A není to jen tak nějaké snění. Vyzařujete takovou přitažlivost, že k vám všichni lidé, se kterými se setkáte, pociťují vřelou náklonnost.

Lev

Máte radost, že se vám daří vydělat dost peněz? S jejich utrácením ale ještě pár dní posečkejte. Hvězdy si pro vás totiž připravily řadu nepředvídaných výdajů, které vás mohou pěkně překvapit. A kdyby náhodou nepřišly, úspory se nikdy neztratí.

Panna

Cítíte to? Od dnešního rána se stáváte oblíbenci samotné Afrodity. Nabíjí vás silnou smyslností, svůdností a šarmem, takže vám jen málokdo odolá a o láskyplná spojení nemáte nouzi. Navíc Mars v Raku zintenzivňuje vaše city a vnáší do vztahů vzájemnou empatii.

Váhy

Pokud se vám v minulosti nedařilo u opačného pohlaví, můžete dnes začít žehlit vše, co bylo pokaženo. Vaše duše je díky hvězdné přízni nakloněna řešit každou situaci s hřejivostí a inteligencí. Váš život se zase začíná plnit láskou a přívětivostí.

Štír

Hvězdy dnes začínají trochu přibržďovat rychlost peněžního toku na váš bankovní účet. Finanční posun vpřed se nekoná. Je zřejmé, že na dosažení lepších příjmů je třeba zapracovat tvrději. Hlavní aktivitu nyní tedy směřujte spíše na otázky kariéry.

Střelec

Máte pocit, že vaše láska se staví proti vám? Hrozí nedorozumění, která mohou vést až k nepříjemným myšlenkám. Pokud začnete cítit nespokojenost, vzpomeňte si, že za všechno mohou jen hvězdy. To ony ochlazují váš vztah, ale brzy bude vše v pořádku.

Kozoroh

Uran v Býku bdí nad vaším dostatkem a dopřává víc, než jste zvyklí. Dnes si můžete dovolit pořídit něco, po čem už dlouho toužíte. Můžete si také dopřát drobný luxus, který nemáte každý den. Hvězdy doporučují masáž nebo návštěvu kosmetického salónu.

Vodnář

Buďte opatrní, pokud máte v plánu kupovat něco nákladnějšího či investovat prostředky do zlata nebo šperků. Hvězdy varují, že nemáte ideální odhad a může se stát, že na investici spíše proděláte. Proto raději každý nákup nejprve řádně promyslete.

Ryby

Tvořivost, radost a zvýšená romantika, to jsou aktiva, které vám dnes přináší Venuše v Raku. Užijte si prohloubení vztahu a pocitu spřízněnosti se svým partnerem. Můžete se spolu pustit i do pro vás netradičních aktivit, vztah dnes jenom ještě více posílí!