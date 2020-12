Horoskop na úterý 8. prosince: Odhodláte se k nečekaným věcem!

Beran

Hvězdy přitahují jiné hvězdy a ztracené existence sobě podobné. Vy budete mít pocit, že stojíte každou nohou v jednom táboře. Ovšem nedejte se mýlit vnějším zdáním, přijdete na to, že situace je ještě mnohem složitější, než se zdá na první pohled.

Býk

Občas se vám může stát, že někoho přeceníte. Jsou ovšem také ještě tací, pro které je důležitější než jejich neomezená autorita, už jenom touha nemít z ostudy kabát. Netrapte se proto dílčími přešlapy a berte raději při dnešku vše s nadhledem.

Blíženci

Domácí vězení byste si dnes nejraději naordinovali, abyste se vyhnuli nějaké nepříjemné povinnosti. Jenomže byste se zase tak zbytečně připravili o něco velmi zajímavého, co vás potká právě mimo dům. Tak se odhodlejte, Venuše ve Štíru stojí při vás!

Rak

Dnešní den rozhodně nepotřebujete ani křišťálovou kouli, abyste věděli, kam povedou čísi další kroky. Určité lidi znáte jako svoje boty a snadno dovedete předjímat jejich rozhodnutí. Teď ještě budete muset vykoumat, jak se dnes zachováte vy sami.

Lev

Při dnešku dáte zbytečně na předsudky a budete se i vlivem Venuše držet v zajetí vlastních schémat. Zbytečně se přitom okrádáte o své city, které jsou také vaše a nemusíte je projevovat zrovna podle navržených šablon, ale prostě tak, jak to právě nyní cítíte vy.

Panna

Sotva za kýmsi zapadnou dveře, dostanete neodolatelnou chuť rozcupovat na kousíčky, co vám přijde pod ruku. Jenomže to byste pak museli danou věc zase pracně lepit nebo shánět jinou, takže se nakonec ovládnete a budete počítat raději do desíti.

Váhy

Vaši přátelé vám připomenou, že na vás kdosi spoléhá. Ovšem přimět vás momentálně k odjezdu bude pekelný um. A ještě když vás budou chtít obléct do róby či kravaty, to bude hotové nadělení. Hlavně to neberte všechno tak vážně, humor je základ života.

Štír

Nevšímáte si dnes zvědavých pohledů ani pánského či dámského hvízdání z ulice a jako už poněkolikáté budete litovat, že nejste v New Yorku, kde by nechal váš netradiční zjev každého chladným. Proč se tam nezajet v nejbližší době alespoň podívat?

Střelec

Máte talent na vymýšlení katastrofických scénářů. Než se přesunete do kuchyně, dostanete se od toho, jak špatně se někde uvedete a že si nebude mít kam sednout, až k tomu, co si o vás pomyslí sousedé, a co teprve o vás začne kolovat na internetu.

Kozoroh

Občas vás napadají různé slovní výrazy, které ani nejsou moc slušné. Nejhorší na tom je, že z vaší bručounské nálady si dnes jako obvykle nikdo nic nedělá a vy okolí pak podezíráte, že udržuje úsměv už jenom proto, aby vás ještě více naštvalo.

Vodnář

Saturn ve vašem znamení vám dává kuráž a vy se zastanete kohosi ve firmě či doma. Vysvětlíte, že dotyčný sice neoplývá pronikavým ostrovtipem, ale zase by ani mouše neublížil. Otázka je, zda tato obhajoba spíše nerozdráždí býka rudým hadrem.

Ryby

Nebude vás bavit dělat některé věci stále stejně a rozhodnete se pro netradiční inovace, které s sebou ale přinesou poměrně velké nervy. Dejte tomu čas, vše, co je nové, se musí nějakou chvíli zaběhnout, než bude zase lépe. Uvidíte to za chvíli sami.