Horoskop na úterý 8. září: Dvakrát do stejné řeky nevstoupíte

V poslední době jste až příliš lehkovážní a nedáváte věcem takovou váhu, kterou by měly dostat. Zamyslete se trochu nad sebou i vaším přístupem k životu. Do vašeho života by se totiž mohl vrátit někdo, kdo by v něm již dávno být neměl.

Beran

S náročnou prací si poradíte velice dobře. Nakonec zjistíte, že to nebylo tak strašné, a ještě k tomu vás bude hřát nanejvýš příjemný pocit ze skvěle odvedené práce. Jen tak dál! Když se dostanete do tempa, nic pro vás není problém. Udržte si ho!

Býk

Otestujete věrnost svého protějšku a výsledek vás velmi překvapí. Raději se však do budoucna vyvarujte podobných zkoušek. Položte si otázku, zda byste vy sami v přísném měřítku obstáli. Někdy je lepší nevyvolávat pokušení, zahráváte si tak s ohněm!





Blíženci

Náladovost vašeho partnera podpoří i Mars v Beranu. Na jednu stranu by vás to ale příliš překvapovat nemělo! Popřemýšlejte, čemu všemu byla vaše drahá polovička v poslední době vystavena. Projevte proto trochu pochopení a snažte se protějšku zvednout náladu.

Rak

V zaměstnání budete konečně náležitě oceněni. Váš nadřízený s respektem vyzdvihne vaši pracovitost a také týmového ducha. Užijete si svoji chvilku slávy, ale hned se zase vrátíte k práci. Moc dobře si totiž uvědomujete, že pro úspěch je třeba makat.

Lev

Konečně díky Merkuru ve Vahách porozumíte vrtochům svých blízkých. A to jenom díky tomu, že se sami ocitnete v podobné situaci jako oni. Díky tomu pochopíte, co všechno vaši nejbližší prožívají. Dodá vám to potřebné pochopení a příště už budete více tolerantní.



Panna

V soukromém životě se konečně začíná blýskat na lepší časy. Však si to také zasloužíte. V poslední době jste totiž věnovali veškerý čas zaměstnání. Teď se ale soustřeďte na sebe. Zasloužíte si lásku a trochu toho rozmazlování. Dopřejte si tedy oboje!



Váhy

Zatoužíte po nedostupné osobě. Máte rádi výzvy a tento boj se pro vás stane téměř adrenalinovou záležitostí. Měli byste však umět rozpoznat, kdy se ze hry stává posedlost. Máte totiž sklony k extrémům. A to rozhodně není zdravé. Dejte na to pozor.



Štír

Vlivem Venuše narazíte na osobu, která se nebude bránit trvalému vztahu! Téměř ideál, který se vyzrálostí bude blížit vám. Tento vztah má proto velký potenciál. Jen nesmíte příliš tlačit na pilu, protože každý má rád trochu té volnosti. Dopřejte mu ji.



Střelec

Kolegové vám budou závidět pochvalu od vašeho nadřízeného. Nic si z toho ale nedělejte. Vy jste si plody své tvrdé práce poctivě zasloužili, což se o jiných říct nedá. Přesto se však vyvarujte zbytečného vychloubání. Skromnost vám sluší mnohem více.

Kozoroh

Získání půjčky půjde nečekaně hladce. To vás potěší, ovšem nemyslete si, že nejde o vážnou záležitost. Dluh je dluh a jako takový ho musíte brát. Máte v poslední době sklon k lehkovážnosti, což by se vám v budoucnu nemuselo vyplatit. Buďte seriózní.



Vodnář

Že stará láska nerezaví, to vám dnes potvrdí setkání s dávným partnerem. Oboustranná náklonnost bude i po letech nepopiratelná! Uvědomte si však, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. Buďte realisté a nesnažte se dohnat dávnou minulost. Už uplavala.



Ryby

Dnešní den bude sice ryze pracovní, přesto si ho svým způsobem užijete. Povinnosti vám půjdou od ruky a na co sáhnete, bude se vám dařit. Na konci dne si vydechnete s úlevným pocitem, že máte za sebou kus velmi dobře odvedené práce. A to stojí za to.