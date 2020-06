Horoskop na úterý 9. června: Investujete do svého vzdělání

Rozhodnete se překonat svou lenost a pocit, že "teď to nejde" a rozhodnete se udělat něco pro svou budoucnost. Ať už se odhodláte začít spořit, učit se cizímu jazyku, nebo se dovzdělat v rámci své profese, hvězdy jsou vám nakloněny. Jen vytrvejte!

Beran

Jste ve vynikající intelektuální formě a máte šanci vylepšit mnohé věci. Šikulka Merkur vám nabízí široké spektrum možností, kde můžete být jedničky. Bez potu na čele byste měli zvládnout pronášení projevů, korespondenci, prosazení se v diskuzích.

Býk

Vaše finanční sféra je v tomto dni velmi posílena, tudíž očekávejte nějaké ty penízky navíc – Venuše v Blížencích si vás hezky hýčká! Od podvečera se k ní přidává i přemýšlivý Merkur, takže máte zvýšenou tendenci o financích přemýšlet a hodně diskutovat.

Blíženci

První polovina dne je odrazovým můstkem k úspěšnému období ve vaší profesi. Kouzelná Venuše vás činí příjemnými a neodolatelnými a všechno jde jako po másle. Pozorujete, že vás vaše neposedná dušička strhává k pobavení a zábavě? Užívejte si ji.

Rak

Už nechcete být zajatci lenosti a nechat se srážet k zemi ustálenými názory, tak jak vám to lajnuje omezující Saturn ve znamení Vodnáře. Máte recht, vymaňte se ze situace nebo vztahu, který vám brání, abyste uplatnili svůj talent nebo inspiraci naplno.

Lev

Pokud žádáte o nějakou dotaci či finanční berličku, můžete počítat s podporou. Ostatní vás vnímají velmi příjemně, takže se vám o penězích hladce jedná. Využijte toho do podvečerních hodin, kdy budete otázku peněz prožívat poněkud uzavřeněji.

Panna

Vypadá to na zapojení se do složitých podniků, což přináší náročnější období. Rodinné záležitosti jdou tím pádem tak trochu ke dnu, a co se týče lásky, nedá se také hovořit o nijak výrazném aplausu. Více front prostě při dnešku nezvládáte se ctí.

Váhy

Také Merkur ve znamení Raka přispívá svou troškou do mlýna a jeho trigon na vaše Slunce působí jako zápalná intelektuální bomba. Bodujete svou komunikací, a především od ranních hodin může být vaše skóre pořádně vysoko! Hurá do akce a naplno.

Štír

Hvězdy vás zahrnují svou přízní a vaše cíle jsou na dosah. Uznáte, že by bylo bláhové po nich nesáhnout. Tento den je vhodný pro urovnání peněžních záležitostí, pro splacení dluhů, inkasování pohledávek a rovněž pro změnu scény. Co rekonstrukci?

Střelec

Bude málo těch, kteří vám poradí dobře, vyčkejte raději na příznivější dobu, kterou je období od odpolední siesty. Jestliže se má však jednat o jasnou tutovku, je nejvhodnější dobou oběd, kdy intelektuální Merkur opouští svou opozici a je natěšen.

Kozoroh



Usmívá se někdo z počátku nad vaším konzervativním nápadem? Nevadí, nakonec budete triumfovat! Můžete sice působit jako hospodář, který chce pro pírko skočit, aby ušetřil firmě jedno psací brko, ale budete nést své ovoce, což ohromí vás i okolí.

Vodnář

Váš finanční Guru – Neptun, je od ranních hodin retrográdní, tudíž může svým zpětným pohybem zakládat na tenčí led ve vašich peněžních věcech. Nutno dodat, že tento stav přetrvá po mnoho hodin a vy se budete muset naučit být trpěliví a prostě čekat.

Ryby

Toužíte mít více času pro svá zlatíčka a jste pak až nezdravě přecitlivělí. V době od oběda se může jednat o krizové období, kdy máte sto chutí nechat svou kariéru nějaký čas spát a vy se jít také vyspat, protože poslední dobou moc nestíháte.