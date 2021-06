Horoskopy na úterý 29. června: Váš vyvolený je někde v blízkosti

Beran

Zejména od rána mají tendenci vystupovat staré problémy, což zvyšuje vaši emoční zátěž. Stará traumata produkují obavy, hněv, smutek atd. Později se však všechno mění, protože zářivá Venuše ve Lvu se stává vaší ochranitelkou a inspiruje vás dle svého.

Býk

Důraz je kladen na finanční oblast, a to až do večera. Až přibývající hodiny mohou objasnit peněžní hádanku, jak dál postupovat. V první polovině dne vám je přáno i v lásce, přičemž je v éteru někdo, kdo svou záplavou citu zvýší vaše sebevědomí.

Blíženci

Vaše královna, Venuše ve Lvu, dopřává výborný průběh veškerých jednání, písemností, cest a kontaktů, je tedy vhodné využít její přízně a snažit se vyřídit co nejvíce věcí. Dokonce aktivuje i nabubřelého Marse, který vás ovlivňuje více, než tomu bylo dříve.

Rak

Díky milostným záležitostem značně upevňuje vaše sebevědomí. Pocit větší sebehodnoty vám může dát taktéž osoba ze znamení Lva, přičemž se rýsuje i hmotný prospěch. Rozevřete taky svá intuitivní klepítka a buďte připraveni v pravou chvíli scvaknout!

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Lev

Nepodceňujte změny, protože se ukazuje jejich důležitý dopad na praktické záležitosti vašeho života. Celkově je dnešek bohatý na příjemné události a užívání si. V podvečer vás poctí svou zářnou návštěvou bohyně lásky, Venuše. Máte se na co těšit!

Panna

Vaše zlatíčko chce být při vašich výpravách s vámi a svou citovostí vás doslova zaplavuje. Co se týče vašich výletů, preferujte aktivitu, pak vám všem spolu bude úžasně! Pokud vás ve druhé polovině dne nutí Mars s Merkurem k čemusi, nenechte se!

Váhy

Máte menší potřebu přizpůsobovat se, a pokud je vám něco nepříjemné, vytváříte si nové, pohodlnější podmínky. Poněkud slabší zónou se v tomto období jeví vaše finance. Strážci vašich peněz – Saturn i Neptun, jsou stále ještě retrográdní, což značí potíže.

Štír

Venuše ve znamení Lva je jistým spouštěčem žárlivosti. Její naštvanost pak má tendenci pokračovat i po zbytek dne, takže pozor na zmatek v citech a flirtování! Přitom ruku na srdce, vaše pravá podstata hlásá věrnost a záleží vám na rodině.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Dnes musí staré zaniknout, aby se prodralo na světlo to nové. Vzkřište v sobě osobnost, kterou toužíte být! Od rána vám pomáhá Venuše ve Lvu a od odpoledne se k ní připojuje i Merkur v Blížencích, kteří chtějí, abyste dělali to, co nejvíce milujete. Tak do toho!

Kozoroh

Mars ve Lvu má volné působení ve svém milostném jiskření. Kolem odpoledních hodin můžete očekávat zajímavé proudy přitažlivosti, kdy z počátečního přátelství najednou vzniká touha. Zapněte své pozorné senzory hlavně ve spojitosti s osobami ze znamení Lva!

Vodnář

Řešením únavy je více odpočinku, než jste zvyklí. Je dobré se obrnit na období oběda, kdy začne zlobit také Venuše a je jí v zádech i Merkur. Ptáte se, proč takové vesmírné spiknutí? I když to zní paradoxně, hvězdy s vámi mají dobré plány!

Ryby

Pokud stále hledáte a nejste zadaní, tak počítejte s tím, že s vysokou pravděpodobností zadaní budete. Váš vyvolený nebo vyvolená se přitom skrývá v blízkosti vašeho domova, takže nemusíte plavat do příliš vzdálených vod, stačí se jenom rozhlížet.