Horší než jaro, hlásí nemocnice. Na ventilátoru prý umírá půlka pacientů

Doktorka Daniela Bartková z jednotky intenzivní péče ostravské nemocnice pracuje v ochranném obleku několik hodin bez přestávky. Denně se stává svědkem těch nejhorších dopadů epidemie koronaviru.

"V tuto chvíli je na naší klinice většina pacientů Covid pozitivní, že už mají diagnózu prokázanou, část pacientů je v karanténě," řekla Bartková televizi Nova.

Nemoc Covid-19 se často podceňuje. I proto se rozhodli lékaři po celé zemi začít o nákaze více mluvit. Podle nich se o žádnou "slabší chřipku" rozhodně nejedná.

"Ta práce je tak intenzivní, že si pamatujete každého těžkého pacienta," dodala Bartková.

"Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10 až 20 let kvalitního života. Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina," stojí v otevřeném dopise vedoucích lékařů infekčních klinik.

"Chceme přiblížit kolegům i z jiných oborů, že i tato práce má svá úskalí, a že je to péče, která nám i sestřičkám zabírá hodně péče," uvedl vedoucí lékař jednotky intenzivní péče v ostravské nemocnici Jiří Sagan.

Zdravotníci v dopise také kritizují postup vlády. Je podle nich potřeba dávat lidem jasné pokyny a vysvětlit jim, proč je nutné se jimi řídit. Upozorňují, že situace je oproti první vlně kritičtější.

"Máme na klinice lidi, kteří by se sem normálně nedostali, to znamená po neurochirurgických operacích. Jsou to pacienti po kardiovaskulárních operacích," upřesnila Bartková.

Občany lékaři vyzývají, aby si uvědomovali vážnost situace, respektovali nařízení vlády a dodržovali hygienická opatření.