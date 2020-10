Hospodám a restauracím chybí polovina příjmů. Bojí se krachu i budoucnosti

Na rozhodnutí vlády čekali restauratéři s velkými obavami. "Jestli ještě něco udělají, tak nám jenom otevřou hrob a pošlou nás na jiný svět, to je strašný," vyjádřil se před tiskovou konferencí, na které vláda přiblížila nová opatření, pan Paško, majitel restaurace v Karlových Varech.

"Ono už teď je to na zavření. Takže jakýkoliv jiný krok je na zavření hospody, no," řekl v pondělí TV Nova Martin Tuch, provozovatel restaurace v Sokolově. A tak to také dopadlo. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci oznámil uzavření restaurací, zůstala jen služba takeaway.

Pro majitele restaurací a barů začíná boj o přežití. Například jeden z barmanů a zároveň majitel baru už to vzdal. Stane se z něj dělník. "A budu hledat práci. Ono to vypadá jako velkej fór, ale tohle je realita," popsal TV Nova Pavel Jiřík, majitel baru.

"Nemáme peníze, nemáme nic. Musí se zavřít," přiznala servírka Jana. Provozovatel bistra Pavel Ženíšek připustil, že jarní vlnu ještě šlo přežít, ale ta podzimní bude náročná. A rozladěni jsou i hosté a štamgasti. Přijdou o obědy, večeře a posezení u piva.

Jídlo s sebou budou mít možnost restaurace prodávat do 20 hodin. Například bistro v Karlových Varech bude vydávat obědy ve dveřích. Má s tím zkušenosti už z jara. Problém mají například sklepní restaurace, které si výdejní okénko nemohou zřídit. Jiné podniky doufají, že je právě prodej přes okénko zachrání.

Některé restaurace aktuálně doufají, že v krabičkách prodají alespoň 30 obědů. Obvykle jich ale vaří bezmála 300. Ekonomové odhadují, kolik podniků může zkrachovat.

"To může být 10 až 15 procent podniků. To znamená řádově tisíce, protože už jsou finančně vyčerpány," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.

"Restauratéři a hospodští se v tuto chvíli rozhodují, zda podrží své lidi. A zda budou pokračovat ve svém podnikání," řekl Luboš Kastner, majitel jedné z pražských restaurací.

Podnikatelé potřebují od vlády kompenzace. V lepší situaci jsou restaurace v hotelích. Ty mohou mít otevřeno do 20. hodiny. Podle odborníků je to ale k ničemu.

"Bohužel, v hotelech nejsou klienti. Takže tam je to taky velký problém," vyjádřil se Jan Kronika, předseda Asociace restaurací a hotelů Karlovarského kraje.

Hospodští mají starosti i s tím, co se zásobami surovin na vaření. A neví, co s pivem. "Za 14 dnů ho můžu vylít do kanálu," zuří provozovatel restaurace Marian Baláž.

Jak vypadá situace v Karlovarském kraji, sledujte zde: