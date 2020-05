Hospodští by měli dohlížet na hosty. "To máme hlídat, kolik kdo pije?" zlobí se

Srovnat se s přísnými hygienickými opatřeními bude pro restauratéry, číšníky i číšnice oříšek. Mezi pokyny od ministerstva zdravotnictví se mohou například dočíst, že to s naléváním alkoholu nemají přehánět.

"Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí)," stojí v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.

Hospodští, restauratéři a také opoziční politici považují toto opatření za absurdní a nesplnitelné. "Teď máme ještě hlídat, jestli dáme někomu o dvě piva víc, nebo míň? To si nedokážu představit," prohlásil majitel restaurace Jiří Šimerda. "Situace ve smyslu 'chlapi, těch čtyři, pět piv už je moc', tak to si myslím, že neproběhne," přidal se manažer restaurace Tomáš Hertlík.

"Pak už tam vládě chybí jen to, aby hospodský daného štamgasta doprovodil domů a uložil ho do postele a už by to bylo asi všechno, co by vláda mohla po hospodských chtít. Mně to přijde opravdu jako nepovedený žert vlády," řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Hlavně žádné desetitisícové pokuty, ale dohodou," připojil poslanec Pirátů Martin Jiránek.

"Největším rizikem pro provozovatele není riziko pokuty, ale měla by to být obava z toho, že tam dojde k šíření nákazy. A pokud se bude nadměrně konzumovat alkohol, tak je velmi pravděpodobné, že k tomu může dojít," informoval epidemiolog Rastislav Maďar.

A také další pracovní podmínky nejsou pro obsluhu dvakrát příjemné. Roušku musí nosit po celou směnu, a že je někdy mezi kuchyní a zákazníky pořádný maraton. "V té roušce se to nedá, je v tom opravdu vedro, ale musíme to nějak přežít," povzdychla si servírka Eva. "Hrozné, nadávají a nechtějí chodit do práce," uvedl na adresu číšníků v rouškách Šimerda.

A ani pod tíhou dalších opatření nebude znovunastartování restaurační ekonomiky vůbec jednoduché. Komplikuje to zkrácená otevírací doba, 1,5metrové rozestupy mezi stoly a tím pádem méně míst a nižší tržby.

Do jedné z pražských restaurací vyrazil reportér Jan Socha. Kolik lidí na první den, kdy mohly hospody znovu otevřít, přišlo? A jak moc slavili? Podívejte se na živý vstup: