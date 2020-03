Hospodští se bojí, že skončí. Někde je kvůli koronaviru už prázdno! ANKETA

Nové opatření vlády nařizuje od pátku uzavření restaurací v době od osmé hodiny večer do šesté hodiny ráno. Provozovatelé tak řeší vážné komplikace. Někteří se dokonce obávají, že to pro ně bude likvidační.

"Možná by vláda měla řešit i to, jak nám restauracím pomůžou přežít. To bude asi velká otázka do budoucna a bojím se toho, že většina restaurací ukončí provozy," trápí majitele restaurace Bonjour Petra Erina Kováče.

Pan Kováč nařízení vlády respektuje. Omezený provoz restaurace ho ale připraví o část výdělku a faktury ani zaměstnanci s výplatami nepočkají. Hosté navíc ruší jednu rezervaci za druhou.

Lokály byly téměř prázdné už během posledních několika dní. "Odliv lidí je zhruba 90 procent, takže nám tady zůstává pár stolečků za den a dneska máme úplně prázdno, byli tady dva hosti za celý den," trápí Kováče.

A podobné je to ve většině restaurací. Někteří provozovatelé se ale rozhodli bojovat a pro své zákazníky posilují rozvozové služby. Jiní kvůli koronaprázdninám připravili speciální dětské menu.