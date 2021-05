Hospody chystají zahrádky na otevření, volná místa rychle docházejí

S malou přestávkou po téměř sedmi měsících se otevřou zahrádky. I hospody a restaurace v Plzni se už začínají připravovat na natěšené hosty. "Naše zahrádka jde ve středu na pískování, v pátek jde do laku, přes víkend se bude kompletovat s prkny a v pondělí by mělo být vše připravené pro to, abychom mohli otevřít," popisuje spolumajitel restaurace Radovan Sochor.

"Od pondělka už jedeme naplno, takže jsme museli doplnit skladové zásoby," svěřil se manažer restaurace Miroslav Štych. "Těšíme se, je to pro nás takový pozitivní impuls. Kdo se rozhodl vydržet doteď, do jara, ten celý rok, to je bojovník," má jasno majitel restaurace Luboš Kastner.

Někteří nedočkavci do své oblíbené restaurace volali hned poté, co se o rozvolnění dozvěděli. "V prvních minutách, když vyšlo to opatření, tak už jsme měli první telefonáty," zmínil Kastner. "Zavolal zákazník a na příští sobotu si objednal rezervaci rovnou pro osmnáct lidí," přizvukuje manažer restaurace Štych.

Zahrádky se ale otevírají za přísných opatření. Mezi stoly musí být vzdálenost jeden a půl metru, stejně tak od kolemjdoucích. A u stolu nesmí sedět více než čtyři hosté - tedy pokud nežijí v jedné domácnosti.

Na zahrádku si budou moci zajít hosté, kteří se prokáží negativním PCR či antigenním testem, očkováním nebo ti, kteří nedávno prodělali covid-19.

"Nepředpokládáme, že bude v naší kompetenci nějakým způsobem ověřovat platnost testů, ověřovat, zda lidé opravdu byli testováni nebo nebyli očkováni," míní Sochor. Vše tak bude podle některých hospodských záviset spíš na důvěře k zákazníkovi.

Zahrádky jsou zavřené, přesto u nich postávají desítky lidí. Pusťte si reportáž: