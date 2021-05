Hospody, nebo školy? Co je důležitější, odpoví ministr Plaga

Od příštího týdne budou bez rotací fungovat první stupně základních škol v celém Česku a druhé stupně ve vybraných krajích. Další změnou je, že k testování budou moci školy využívat PCR testů v rozmezí jednou za 14 dnů.

Vláda dlouhodobě upozorňuje, že školáci jsou pro ni prioritou. "Já jsem rád, že můžu oznámit, že od 17. května se první stupně základních škol po celé republice vrací ke standartní výuce bez rotací," oznámil v pondělí ministr školství Robert Plaga.

Přestože po měsíci od zahájení rotační výuky se žáci vrací k prezenční výuce, jedná se jen o první stupeň. A mnohem víc než návrat všech žáků do škol rezonuje společností otevření hospod a restaurací. Opravdu jsou tedy studenti v rámci rozvolňování prioritou číslo jedna? A jak se distanční výuka podepsala na úrovni vzdělání?

