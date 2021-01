Řada hospod otevře i přes zákaz. Havlíček: Nedostanou ani korunu

V pražských Kunraticích se sešli majitel pivovaru se šéfem místní restaurace a právníkem a hnutí bylo na světě. Teď je naštvalo, že ti, co porušovali vládní opatření, nemají nárok na dotace z programu Covid gastro.

"Tady platí přísloví drž hubu a krok a dostaneš peníze. Tohle my nehrajeme. Když oni na nás politicky, tak my taky," řekl televizi Nova spoluzakladatel iniciativy Jiří Janeček.

Přiznává, že jejich postup je ohýbáním zákona. "Na druhou stranu, když může vláda, tak pojďme do toho taky," dodal Janeček.

"Naše hnutí je reakcí na projednávaný zákon, který se vrátil ze Senátu, který podpořil, aby nebyly třímilionové pokuty," uvedl hospodský David Biksadský z uskupení Chcípl PES.

Podle slov zakladatelů hnutí měli dvě možnosti. Buď z restaurace udělat kostel, anebo politickou buňku.

"Vzhledem k tomu, že jsme ateistické hnutí, volíme variantu dva, tedy politické buňky," vysvětlil Biksadský.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) je ostře proti. "Je to porušování proticovidových opatření v přímém přenosu. Jednání politické strany není výkonem zaměstnání, podnikání či povinnosti zastupitele nebo ústavního činitele. Je to vědomé ignorování nebo hloupost? Nevím, co je horší," prohlásil.

Stejně to vidí i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). "Je to naprosto nepřijatelné, nemám pro to jedno jediné slovo omluvy. Říkám to korektně, bez emocí, férově: Kdo nebude dodržovat pravidla a otevře, nemůže počítat ani s korunou podpory," upozornil.

"Je to klasický případ, jak se Češi snaží obcházet opatření, myslím si, že je to příklad toho, jak jsme schopní věci zneužívat. Ty které trestají jsou zdravotníci," uvedl epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Právníci kroutí hlavami. Udělat z restaurace náboženské místo nebo politickou buňku prý tak lehké není.

"Toto dobrá cesta není. Musím konstatovat, že obcházení zákona je totéž, co jeho porušení. Ta iniciativa jde sama proti sobě, protože to vůbec nepopírá," myslí si advokát Jan Černý.

Zásadní zlom má prý přijít 23. ledna, kdy se iniciativa Chcípl PES, která pořádala také pokojnou demonstraci 10. ledna na Staroměstském náměstí, chystá otevřít maximum živností a provozoven v Česku.