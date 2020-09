Předvolební debata s Vojtěchem Filipem: Ptát se ho můžete už teď!

Jak vypadá volební program komunistické strany? Nebo jaké kandidáty do krajských a senátních voleb nasadili? Moderátorka Bára Divišová se bude ptát předsedy KSČM Vojtěcha Filipa v další předvolební debatě na TN.cz. Otázky mu můžete pokládat i vy!

KSČM obhajuje jeden hejtmanský post a 86 zastupitelů, senátorské křeslo žádné. Jak se komunisté snaží oslovit mladé voliče? "Není jednoduché být komunistou, ale s pocitem, že jste se zastali obyčejných lidí se krásně usíná," tvrdí mladí komunisté.

Jak chtějí z křesel krajského zastupitelstva zabránit údajnému přepisování dějin, nebo vymýtit z krajů drogy? Jaké mají komunisté ambice, co se volebního zisku týče? To se dozvíte v další předvolební debatě, kterou na webu TN.cz můžete sledovat od 17:45 hodin.

A co by zajímalo vás? Otázky na předsedu KSČm už teď můžete pokládat ve formuláři níže a my se v 17.45 zeptáme za vás.