Hotel v pohybu: Užívejte si komfortu přímo za jízdy

Pohodlné noční vlaky Českých drah nabízejí komfort hotelových pokojů a vy si tak díky nim ušetříte nejen časné ranní vstávání, ale také účet za další noc v hotelu.



Nočními spoji se rychle, pohodlně a hlavně bezpečně dostanete z Čech do mnoha evropských států. Zatímco klidně spíte ukolébáni jízdou, vlak ujede i stovky kilometrů až do vaší cílové destinace. O váš klid a bezpečí se po celou dobu stará průvodce lůžkového vozu. Při nástupu mu předáte své jízdní doklady a on je za vás předloží ke kontrole průvodčímu, který vás už později nebude vyrušovat.Pokud potřebujete na cestě úplný klid a soukromí, nebude to žádný problém. V komfortních lůžkových vozech máte na výběr oddíly s jedním až třemi místy, volba je jenom na vás. Vždy čistě povlečená lůžka přímo lákají k odpočinku, ale snadno je lze upravit také k sezení a proměnit tak svůj „pokoj“ na pracovnu. Když po cestě dostanete chuť na něco dobrého, průvodce vám nabídne drobné občerstvení včetně alkoholických i nealkoholických nápojů.Postaráno je také o vše, co potřebujete k osobní hygieně. Díky umyvadlu s teplou i studenou vodou přímo v kupé vyřešíte obvyklé večerní a ranní rituály v soukromí. Dopravce pamatuje i na detaily, takže budete mít k dispozici kromě ručníku třeba také hotelové pantofle. Pokud si ovšem chcete výlet užít tak trochu ve stylu Hercula Poirota, který vlakem zbrázdil půlku Evropy, doporučujeme vsadit na kategorii Deluxe. V těchto oddílech budete mít sprchu i toaletu jenom sami pro sebe..Ve vlaku myslí skutečně na vše, a proto se nemusíte bát, že byste zaspali a minuli tak svou cílovou stanici. Večer, než se uložíte k nerušenému spánku, si můžete s vlakovým personálem domluvit také ranní buzení. A aby bylo vstávání ještě příjemnější, v ceně rezervace máte také chutnou snídani. Průvodce vám ji ráno donese doslova až na lůžko.Jestli se bez svého auta neobejdete, můžete si ho sbalit na cestu s sebou. Umožní vám to autovlaky směrem do Popradu, Košic a Humenného, které se postarají o jeho bezpečnou přepravu. Zatímco vy si budete v poklidu spát v lůžkovém voze, auto se poveze na speciálním vagonu s vámi. Vy se tak vyhnete probdělé noci za volantem, auto si v cíli převezmete a můžete se vydat vstříc dalšímu dobrodružství.Podrobné informace o cestování nočními vlaky Českých drah najdete na webové stránce www.cd.cz/nocnivlaky . Přejeme vám šťastnou cestu, ať už s námi vyrazíte kamkoliv!