Hoteliéři kritizují zmatky v rozvolnění. Některým se nevyplatí otevřít

Když vláda chystala otevření hotelů, tak prý zřejmě úředníci nedávali pozor. Takového názoru jsou alespoň provozovatelé ubytovacích zařízení.

"Zatímco do restaurace nebo ke kadeřnici můžete jít i s testem ze zaměstnání, tak podle (do pondělního dopoledne, pozn. red.) platných pravidel do hotelu musíte mít test jen z oficiálních testovacích míst," stěžoval si viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Host s negativním testem se může ubytovat na sedm dní, při delším pobytu bude třeba test zopakovat.

"Po těch sedmi dnech už mi to zrovna nevyhovuje. Je to komplikace. Teď nevíme, jestli bude stačit náš test, nebo jestli musíme skočit do nějakého centra," kroutila hlavou paní Růžena, která by se chtěla ubytovat v hotelu.

Třeba v autokempu v Sedmihorkách zřídili vlastní samotestovací místo. Turisté tam budou používat schválené testy přesně podle návodu a pak vyplní čestné prohlášení před svědky.

"Nakoupili jsme prvních 100 testů, ale budeme je během týdne ještě dokupovat. Jeden kus je možné si u nás zakoupit za 79 korun," řekl televizi Nova šéf kempu.

Vnitřní prostory hotelových restaurací mohou využívat jen ubytovaní hosté. "Už smíme pořádat svatbu nebo rodinnou oslavu uvnitř v sále, ale pokud u nás ti lidé nebudou ubytovaní, nesmíme jim podat jakékoliv občerstvení," nechápe Jan Škrle, ředitel hotelu Chvalská tvrz.

Hoteliéři letos v létě očekávají nižší zájem než vloni. "Neotevřeli jsme dva wellness hotely, protože to nemá cenu. Je tam i ten paradox, že nemůžeme provozovat ani privátní zóny, které by byly vysloveně pro pár nebo pro rodinu," řekl majitel wellness center Infinit Vlastislav Novotný.

Kvůli koronavirové krizi letos podle Svazu obchodu a cestovního ruchu neotevře asi desetina ubytovacích zařízení.

Jestli budou moci být v hotelu svatební hostiny, odpověděl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza: