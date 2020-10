Hotely se připravují na přesun pacientů, zatím mají tři tisíce pokojů

Z nemocnic do hotelů by se mohlo podle plánu ministerstva zdravotnictví na přechodnou dobu přesunout zhruba 800 pacientů. A to těch, kteří jsou v nemocnicích z jiných důvodů, než je Covid-19 a už nepotřebují lékařskou péči. Uvolnila by se tak místa v mnohdy přeplněných nemocnicích. Asociace hotelů a restaurací potvrdila, že má k tomuto účelu k dispozici asi 3000 volných pokojů.