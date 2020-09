Houbařka (75) nenašla na Šumavě cestu z lesa, noc strávila na posedu

Starší žena na houby vyrazila s manželem. Ten ale už hůř chodí, takže s ní urazil jen kousek cesty, pak se vrátil zpátky do auta. Když se jeho choť nevracela, začal si dělat starosti.

"Asi po hodině začal manželku postrádat, volal a troubil, když se neobjevila, zalarmoval policii. Ta nás pak v 17:45 požádala o součinnost. Ihned jsme proto připravili naši terénní techniku a povolali do akce deset záchranářů,“ přiblížil start pátrací akce horský záchranář Josef Tischler, který se pátrání také účastnil.

Členové horské služby, policisté, hasiči i strážci národního parku nezvěstnou houbařku hledali až do dvou hodin do rána. "Paní bohužel u sebe neměla mobilní telefon, jinak bychom ji dokázali lokalizovat. Takto jsme akci do rána přerušili a ve větším počtu pak pokračovali okamžitě po rozednění. Hledali jsme bez úspěchu do deseti, když přišla zpráva, že dorazila do Podlesí u Kašperských hor a ohlásila se,“ doplnil Josef Tischler.

Posléze vyplulo na povrch, že houbařka nezpanikařila ani ve chvíli, kdy do setmění nenašla cestu zpět do civilizace. Vyšplhala na posed, kde přespala.

"Dokonce slyšela naše záchranáře, jak na čtyřkolkách projíždějí kolem, ale prý nevěděla, že ji hledají. Naštěstí ani moc neprochladla, přestože v noci klesla na Horské Kvildě teplota až k nule,“ komentoval akci náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. Zároveň vyzval, aby s sebou lidé nosili i do lesa na houby nabitý mobilní telefon.